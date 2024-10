MotoGP | Zarco: "Ho ottenuto più punti a Mandalika che in tutto l'anno"

Esausto come il giorno prima, Johann Zarco ha comunque potuto gioire per la sua prestazione nel Gran Premio d'Indonesia di domenica. Parlando a Canal+, il pilota del Team LCR Honda ha dichiarato di essere “superfelice per un ottimo nono posto”, concludendo il suo miglior weekend della stagione in termini di punti.

Zarco lascia Mandalika con nove punti in tasca, per tutto il 2024 non era mai andato i 4 punti conquistati e questo è il miglior risultato stagionale. “C'era un'opportunità e sono troppo felice di averla colta”, commenta entusiasta. “È fantastico. Come una persona che conta i punti uno per uno, ne ho ottenuti quasi dieci in un solo fine settimana, il che è fantastico. Avevo detto che ci sarebbero potute essere delle opportunità nelle gare in Asia. Qui sembrava che ce ne fosse una già dal venerdì, e l'ho colta”.

Naturalmente, la situazione in campionato non cambia per il pilota, che nonostante sia 17° nella generale, si afferma sempre di più come il migliore dei quattro piloti Honda. La cosa più importante è un’altra, e ovviamente la conferma che le modifiche introdotte sulla moto giapponese a Misano stanno funzionando

“Questo svantaggio che abbiamo in accelerazione, alla fine qui lo abbiamo solo all'uscita della curva 17, quindi in realtà su un intero giro c'è solo un punto in cui perdiamo molto”, analizza il pilota francese. “Per tutto il resto, grazie alla nuova carenatura sono riuscito a combattere. Vedremo a Motegi, che è più stop and go, ma dato che sono bravo in frenata, cercherò di lavorare su questo aspetto. E vedremo se ci sarà davvero una grossa perdita in accelerazione”.

Johann Zarco a confirmé la progression de Honda. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ripensando alla sua gara, Johann Zarco si è detto soddisfatto di aver trovato un buon feeling in partenza, consapevole che avrebbe dovuto comunque fare i conti con il punto debole della sua Honda. Paziente, ha valutato bene la situazione davanti a sé per evitare di essere coinvolto nella caduta di Jack Miller, che ha trascinato con sé Aleix Espargaró e Álex Márquez.

“Ho avuto un buon istinto nelle prime due curve, perché all'inizio, appena metti la seconda marcia, non puoi avanzare molto bene”, ha spiegato. “Sono riuscito ad avvicinarmi molto agli altri piloti alla prima curva e sentivo già Miller e Aleix che si toccavano quasi un po'. Quando li ho visti alla seconda curva... non sono entrato con loro e ho fatto bene a farlo perché sarei stato il prossimo! Sono riuscito a passare e questa era già una vittoria”.

“Poi ho raggiunto il gruppo davanti e non è stato facile: quella sensazione di yo-yo, l'accelerazione all'ultima curva dove la moto si impenna, si perde un po'. Ho trovato difficile sorpassare, ma ci ho provato. Una volta superato Brad Binder, ho cercato di prendere Fabio [Quartararo], e alla fine ero un po' a secco. Binder mi ha attaccato e io ho cercato di rispondere, ma la sua forza è la frenata e non sono riuscito a trovare un varco. Ma sono stato contento”, ha spiegato il pilota di Nizza.

La soddisfazione di un fine settimana complessivamente positivo sarà arrivata al prezzo di un grande dispendio di energie sul fronte fisico, che Johann Zarco comunque accetta: “Fa parte del mio stile di guida, perché anche con la Ducati, in gare come questa, alla fine della corsa, faccio fatica a muovere il corpo. Sarebbe qualcosa da poter sbloccare, anche se il mio stile si è dimostrato valido, ma credo che ci sia sempre qualcosa da guadagnare per ottenere prestazioni migliori”.