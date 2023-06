MotoGP | Zarco: "Ho iniziato a stancarmi a quattro giri dalla fine"

Johann Zarco ha disputato una gara solida conquistando il suo terzo podio nella gara lunga. Terzo a Le Mans, terzo al Mugello, domenica ha conquistato nuovamente la medaglia di bronzo, alle spalle del duo Martín-Bagnaia, che domenica ha dominato al Sachsenring.

Quarto in griglia, Zarco sperava di avere la velocità necessaria per la vittoria, ma dopo aver perso un po' di tempo alla partenza, ha completato il primo giro solo in ottava posizione. Tuttavia, è stato presto in grado di risalire la china liberandosi di Marco Bezzecchi e Aleix Espargaró, anche se con qualche bagarre.

"Sono partito abbastanza bene", ha dichiarato all’emittente francese Canal+. "Anche Bezzecchi è partito bene, so che è molto bravo in frenata ed è riuscito ad andare forte. Non sono riuscito a prenderlo all'inizio. Poi Aleix è arrivato molto forte, perché partendo con la gomma morbida ha cercato di fare il vuoto nel primo giro. Vedevo che gli altri non erano in grado di sfruttare bene il grip al posteriore, io ero abbastanza bravo ma non sono riuscito a trovare il varco in modo corretto, anche se sentivo che non andava forte al primo giro".

"Quando Aleix è arrivato e ha spinto un po' tutti, ha spinto un po' anche me in discesa. Comunque ci siamo toccati, soprattutto alla curva successiva, in uscita, dove Álex Márquez si è avvicinato un po'. Non sono riuscito a vederlo e mi ha colpito alla coscia. Anche se non avevo spazio, dovevo provarci e ho cercato di passare Bezzecchi all'esterno. Questo mi ha permesso di iniziare a prendere un po' di ritmo".

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Al quinto giro, Johann Zarco ha passato anche Jack Miller, poi è stato Luca Marini a subire la sua superiorità poco prima di metà gara. "Dopo di che, ho fatto del mio meglio per arrivare davanti il più velocemente possibile. Marini e Binder andavano ancora abbastanza forte. Quando Binder ha superato Marini, sono riuscito a passare", ha spiegato. "Dietro a Binder, ho cercato di controllare il mio pneumatico posteriore, perché sappiamo che in un determinato momento questo pneumatico posteriore cala di prestazioni, quindi ho cercato di fare del mio meglio per controllarlo".

Per sette giri, il francese ha mantenuto il quarto posto, avvicinandosi gradualmente a Binder. Ma poi il pilota della KTM ha commesso un errore e lui ne ha approfittato per conquistare il terzo posto e confermarlo in seguito, con i due primi classificati già fuori portata a quel punto.

"Lui ha commesso un errore e io mi sono ritrovato in terza posizione, e alla fine abbiamo dovuto gestire il distacco da Bezzecchi. È stato un po' difficile perché a quattro giri dalla fine ho iniziato a stancarmi. La distanza era sotto controllo", ha aggiunto Johann Zarco.

Il distacco dal suo inseguitore è stato colmato, e questo vantaggio non sarà stato inutile sapendo che ha avuto una grossa foga all'ingresso dell'ultimo giro quando la sua ruota anteriore è volata via all'improvviso! "Ho rischiato di cadere alla prima curva: oh, questo mi ha messo un po' sotto stress!", sorride, "Ma va bene così, un bel terzo posto. Non sono riuscito a tenere il ritmo dei primi due alla fine della gara. Ma comunque stiamo migliorando in ogni dettaglio e le prestazioni sono state quelle di tre bei fine settimana".

È infatti la terza domenica consecutiva che Johann Zarco sale sul podio, risultato al quale può aggiungere un secondo posto in Argentina. Lascia il Sachsenring al quarto posto in campionato, a 51 punti dal leader Pecco Bagnaia e a 35 punti dal compagno di squadra Jorge Martín, che ha ottenuto una doppietta questo fine settimana.

Con Basile Davoine