MotoGP, Zarco "fit": al GP di Stiria ci sarà!

Per una pessima notizia arrivata questa mattina, Johann Zarco ne ha ricevuta una buona questo pomeriggio. Il pilota francese del team Avintia è stato sottoposto a una visita medica per vedere se avrebbe potuto prendere parte al weekend di gara del Gran Premio di Stiria.

L'esito di questa visita è stato soddisfacente, perché Zarco è stato dichiarato "fit", dunque idoneo per correre. Johann sarà dunque in sella alla sua Ducati a partire dal terzo turno di prove libere previsto per domani mattina e per tutto il resto del fine settimana al Red Bull Ring.

Ricordiamo che l'ex pilota della KTM si è sottoposto a un intervento chirurgico 2 giorni fa per ridurre la frattura a un polso procurata nell'ormai celebre incidente alla Curva 3 in cui ha coinvolto anche Franco Morbidelli.

Zarco sarà costretto a prendere il via della gara austriaca dalla pit lane dopo la penalità ricevuta questa mattina dai commissari FIM, che hanno giudicato irresponsabile la sua manovra che ha innescato il terribile incidente dello scorso fine settimana.

