MotoGP | Zarco pronto a tornare sulla Honda-LCR ad Aragón

Il team Castrol Honda LCR ha annunciato giovedì il ritorno di Johann Zarco al Gran Premio di Aragon, in programma dal 28 al 30 agosto, a condizione che superi la visita medica a cui sarà sottoposto dal dottor Angel Charte, direttore medico della MotoGP, giovedì prossimo al Motorland.

Il francese era caduto alla prima curva durante il GP di Catalunya a Barcellona; nell’incidente, in cui sono stati coinvolti Luca Marini e Pecco Bagnaia, era rimasto con la gamba sinistra incastrata nella ruota posteriore della Ducati #63, subendo una brutta lesione ai legamenti del ginocchio, oltre a un’ustione profonda nella stessa zona.

Inizialmente, i medici hanno deciso di attendere che il gonfiore al ginocchio si attenuasse e che la bruciatura guarisse prima di procedere all’intervento chirurgico, ma con il passare dei giorni, la diagnosi del dottor Bertrand Sonnery-Cottet e del suo team a Lione è cambiata, optando per un trattamento conservativo; Zarco ha così evitato la sala operatoria e LCR ha annunciato un possibile ritorno in pista a settembre.

Johann Zarco insieme al dottor Bertrand Sonnery-Cottet e al suo team, a Lione Foto di: Johann Zarco

Tuttavia, secondo quanto riferito da LCR, "il recupero di Johann ha registrato progressi positivi nelle ultime settimane, consentendogli di anticipare il ritorno in pista", si legge in un comunicato ufficiale.

"Il pilota ha aumentato progressivamente il carico di lavoro, guidando sia una supermotard che una Honda CBR1000RR nell’ambito della sua riabilitazione", come già anticipato da Motorsport.com lo scorso 7 agosto.

La conclusione è che "dopo aver registrato progressi costanti e aver ricevuto l’autorizzazione dal proprio staff medico a tornare a gareggiare, Zarco si recherà ad Aragón con l’obiettivo di tornare in gara, a condizione di superare la visita medica obbligatoria in pista", si legge.

Zarco ha così commentato il suo rientro: “Sono molto soddisfatto di come sta procedendo il recupero del ginocchio. Mi sento abbastanza in forma da tornare in sella alla mia MotoGP e non vedo davvero l’ora di tornare a correre. La Supermoto e la CBR sono state fondamentali per aumentare l’intensità e fare sessioni di guida prolungate. Mi sono mancati tantissimo la mia squadra, le gare e il paddock, quindi non vedo l’ora di tornare ad Aragon!”

Il Team Principal, Lucio Cecchinello, aggiunge: “Siamo molto felici di vedere che il recupero di Johann stia procedendo così bene e di poterlo riaccogliere prima di quanto inizialmente previsto. Faremo un passo alla volta, ma non vediamo l’ora di riaverlo con noi in squadra e di lavorare di nuovo insieme in pista.”

Johann Zarco ha subito un grave incidente a Barcellona, rimanendo incastrato con la gamba sinistra nella ruota della Ducati di Pecco Bagnaia Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sei Gran Premi di assenza

Dopo l’infortunio del 17 maggio, Zarco compie oggi 96 giorni di stop e, se tornerà venerdì 28 agosto nella FP1 del GP di Aragon, avrà trascorso più di 100 giorni lontano dai circuiti, durante i quali si è perso sei Gran Premi: quelli d’Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Germania e, dopo la pausa estiva, la gara di Silverstone.

Durante tutte queste gare, LCR ha potuto contare sull'ottimo contributo del pilota britannico Cal Crutchlow, 40 anni, ritiratosi dal 2020, che ha preso parte a quei sei weekend come sostituto, senza però tuttavia, di conquistare punti, sebbene ci sia andato molto vicino in Ungheria e nei Paesi Bassi, dove ha tagliato il traguardo al 16° posto.

Sebbene LCR sia pienamente fiduciosa che il recupero di Zarco si consoliderà gradualmente, Crutchlow si recherà ad Aragón nel caso in cui il francese non superasse la visita medica in pista, e si manterrà in forma per il resto dell’anno, nel caso in cui i suoi servizi fossero nuovamente richiesti in uno dei dieci Gran Premi rimanenti per concludere la stagione.