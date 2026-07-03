MotoGP | Zarco evita l'operazione e si prepara a tornare a correre a settembre

In un comunicato ufficiale, il team LCR ha reso noto questo venerdì che, per il momento, Johann Zarco non passerà dalla sala operatoria per risolvere l'infortunio al ginocchio sinistro e che, dopo una risposta positiva nella riabilitazione, tornerà alle competizioni dopo l'estate.

Johann Zarco continua il suo recupero e spera di rientrare a settembre

Secondo il comunicato, l'1 luglio Johann Zarco ha fatto visita al dottor Bertrand Sonnery-Cottet a Lione per valutare lo stato attuale del suo ginocchio.

"Dopo la caduta a Barcellona, le prime risonanze magnetiche sono state effettuate quando il ginocchio era ancora molto infiammato, il che ha reso difficile valutare con precisione la gravità dell'infortunio", spiegano.

"Man mano che l'infiammazione è diminuita, gli esami successivi hanno fornito un quadro più chiaro e una prognosi più positiva del previsto, e le lesioni inizialmente sospettate non sono più state confermate. Il legamento collaterale mediale (LCM) sta guarendo bene, mentre il legamento crociato posteriore (LCP), che inizialmente si riteneva rotto, mostra anch'esso segnali incoraggianti di recupero. Il legamento crociato anteriore (LCA) rimane rotto", prosegue.

Nelle ultime settimane, il pilota francese aveva atteso che guarisse un'ustione prima di sottoporsi a un intervento chirurgico. Nel frattempo, ha continuato ad allenarsi ed è progredito costantemente, "il che ha reso un trattamento non chirurgico un'opzione praticabile", informano.

"Seguendo le raccomandazioni dell'équipe medica, e dato che i medici si dicono impressionati dall'evoluzione di Johann, il pilota non si sottoporrà a intervento chirurgico e continuerà con un programma di riabilitazione incentrato sul recupero e sul rafforzamento. Dopo nuove valutazioni mediche, l'obiettivo è che Zarco torni in pista a settembre", sottolineano.

Johann Zarco

Incidente a Barcellona

Il GP di Catalunya disputato il 17 maggio a Barcellona si è concluso con due bandiere rosse, tre partenze e diversi incidenti di maggiore o minore gravità, nei quali è rimasto coinvolto il pilota francese. Dopo una prima bandiera rossa, la gara è ripartita dalla griglia. Una seconda partenza che si è conclusa alla prima curva, quando gli italiani Luca Marini e Pecco Bagnaia sono rimasti coinvolti in una caduta insieme a Zarco, con la sfortuna che al francese la gamba sinistra è rimasta incastrata nella ruota posteriore della Ducati di Bagnaia, riportando la rottura di diversi legamenti del ginocchio.

Secondo il primo bollettino medico diffuso dal team il 18 maggio, Zarco ha riportato "lesioni ai legamenti crociati anteriore e posteriore, così come al menisco mediale. Anche una piccola lesione del perone nella zona della caviglia", un infortunio, quest'ultimo, dal quale è già guarito.

Due giorni dopo l'incidente, il pilota francese si è recato nello studio dell'eminente specialista francese del ginocchio, il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, a Lione, dove il chirurgo ortopedico ha stabilito che: "Dopo un esame approfondito, si ritiene che dovrà attendere un paio di settimane prima di sottoporsi all'intervento chirurgico per trattare il danno ai legamenti, il che permetterà al trauma iniziale e alle altre lesioni del ginocchio di avere il tempo di guarire prima dell'intervento", ha comunicato nuovamente il team.

Arrivato il momento, Zarco non ha potuto passare dalla sala operatoria a causa di una ferita nella zona del ginocchio che, in caso di intervento, lo avrebbe esposto al rischio di una grave infezione, come ha spiegato lo stesso pilota sui suoi social network il 1º giugno, un mese fa.

Anche se non c'è una data fissata per il ritorno di Zarco, il team LCR ha confermato questo mercoledì che sarà il britannico Cal Crutchlow a disputare il GP di Germania della prossima settimana, l'ultima gara prima della pausa estiva. Cratchlow ha sostituito Zarco dal suo infortunio, disputando i Gran Premi d'Italia, Ungheria, Repubblica Ceca ed Olanda, prima della prossima gara al Sachsenring e, con ogni probabilità, continuerà a sostituirlo fino al suo rientro.