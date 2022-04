MotoGP | Zarco: "Essere in Q2 ti aiuta ad analizzare i tuoi rivali"

Carica lettore audio

Johann Zarco è stato incoronato poleman del Gran Premio del Portogallo. Il 31enne è riuscito a battere Joan Mir e Aleix Espargaro nella classifica dei tempi in una battaglia per la pole che non è stata decisa fino a pochi secondi dalla fine.

Quella di oggi a Portimao è la settima pole in carriera nella classe regina per il pilota del Pramac Racing, la prima in questa stagione.

"Ero contento di essere entrato direttamente in Q2, perché la Q1 è stata molto più difficile ed abbiamo visto davvero tante cadute", ha detto il pilota francese dopo la fine delle qualifiche. "Essere già in Q2 aiuta molto ad analizzare come possono guidare gli altri piloti in queste condizioni", ha aggiunto.

Ora, Johann Zarco spera di poter provare a salire per la prima volta sul gradino più alto del podio su un circuito su cui l'anno scorso aveva collezionato un ritiro ed un quinto posto, ma che non era mai stato tra i suoi preferiti.

"È perfetto. È la mia prima pole della stagione, non pensavo di poterla fare qui, ma ho imparato molto", ha detto il francese.

La scelta degli pneumatici è stata il grande punto interrogativo di sabato, anche se in Q2 non si poteva non scommettere sulle slick. In questa situazione, il pilota della Ducati Pramac ha sottolineato l'importanza di una buona strategia.

"La cosa buona è stata avere le stesse gomme per tutta la sessione", ha detto. "Stavamo anche aspettando che la pista fosse nelle migliori condizioni possibili. Una gomma nuova non avrebbe fatto la differenza, perché c'erano ancora delle chiazze d'umido, quindi era meglio cercare di migliorare il feeling e capire dove si poteva spingere e dove bisognava stare molto attenti".

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images