MotoGP | Zarco comprende le spiegazioni di Bagnaia sulla caduta

Dall'estate del 2021, Pecco Bagnaia ha alternato vittorie dominanti a cadute inspiegabili. L'italiano è riuscito a rompere questo schema nella seconda metà della stagione 2022, quando ha colmato il divario di 91 punti da Fabio Quartararo, anche se ha commesso un altro errore a Motegi quando ha cercato di superare il francese.

Bagnaia è stato annunciato come il favorito per la stagione 2023, ha vinto in Portogallo ma ha concluso le due gare successive a terra, ogni volta senza una chiara spiegazione. Dopo la gara di Austin, il pilota della Ducati ha persino negato con fermezza di aver commesso un errore o di aver subito un'influenza esterna, come le asperità del circuito o il vento, molto presente domenica.

Anche se può sembrare contraddittorio, Bagnaia ha collegato la sua caduta a una moto diventata "troppo stabile", nel senso che mascherava i piccoli squilibri e li rendeva impercettibili. L'argomento di una moto che è diventata così buona da diventare una trappola non sorprende Johann Zarco. "A volte una moto è così", ha spiegato il francese domenica. "Fai delle cose e ti stupisci che siano possibili. Per essere veloci bisogna avere una moto rigida e una moto rigida reagisce così".

Per Zarco, Bagnaia è talmente in sintonia con la Ducati da potersi permettere di "giocare" con il limite, mentre lui stesso si sente costretto a essere più cauto su una moto di cui ha meno controllo: "Non ce l'ho perché sono un po' più lento e mi stanco perché sono sempre attento a evitare questi errori, quindi non sono abbastanza rilassato".

Negli ultimi anni, la Ducati ha compiuto grandi sforzi per migliorare la maneggevolezza della sua moto, da tempo nota per essere difficile da gestire. Lo sviluppo dell'aerodinamica ha contribuito a questo, con l'introduzione di alette per migliorare la stabilità e quindi compensare i movimenti, forse troppo secondo Pecco Bagnaia. Anche Jorge Martín, che è caduto tre volte durante il fine settimana di Austin, si sente a volte in trappola senza un vero preavviso.

"Ho un ottimo feeling con l'anteriore, ma in frenata forse dobbiamo capire meglio perché abbiamo molti bloccaggi", ha spiegato lo spagnolo, riferendosi a cadute "davvero strane". "Non sappiamo esattamente perché e non sappiamo come risolverli. Forse è una cosa su cui dobbiamo lavorare".

Una caduta in un contesto molto complicato

Potrebbero esserci altre ragioni per il ritiro di Pecco Bagnaia domenica. Nei tre giorni in Texas, su un circuito criticato per i suoi dossi e per la mancanza di grip nei tratti che sono stati smussati, ci sono state molte cadute, ma i rappresentanti della Ducati non sono stati più colpiti degli altri.

Nei tre giorni sono state registrate 33 cadute, di cui 11 di piloti Ducati, che rappresentano anche la loro quota in griglia. Sei degli otto piloti Ducati sono caduti almeno una volta, e solo Luca Marini e Fabio Di Giannantonio non sono stati coinvolti.

Nove piloti sono caduti domenica, a volte danneggiati da condizioni difficili come il vento. Per Alex Rins, che ha assistito per primo alla caduta di Pecco Bagnaia mentre si trovava alla sua ruota, la colpa potrebbe essere della velocità dell'italiano e della traiettoria presa al momento dell'errore.

"È un peccato perché avevamo un ritmo incredibile", ha detto il vincitore. "Non so se avremmo finito la gara con quel ritmo perché le gomme facevano un po' fatica. Ma secondo me lui era un po' più all'interno della pista e per questo è caduto, ma non lo so".

Luca Marini ha offerto la stessa spiegazione, con Pecco Bagnaia che ha preso più rischi degli altri piloti Ducati durante tutto il weekend in quella curva. "La caduta di Pecco mi ha colpito ancora di più, perché era lui; ma ho visto la sua traiettoria, era molto all'interno della curva, e per tutto il weekend ha affrontato la curva 2 più velocemente di tutti gli altri piloti Ducati", ha spiegato il pilota della Mooney VR46.

"Quindi, con il vento, il fatto che avesse una traiettoria un po' stretta e che entrasse in curva forse 10 km/h più veloce di noi, forse stava chiedendo troppo alla sua gomma anteriore. Francamente non lo so, dovremo parlarne con lui. È un peccato per lui perché sta lottando per il campionato e ha perso molti punti".

Con Léna Buffa