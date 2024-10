MotoGP | Zarco avverte Honda: “Se Dall’Igna arriva all’endurance, non vinciamo più”

Se la MotoGP è la massima categoria delle gare di velocità, la 8 Ore di Suzuka è la gara più prestigiosa del Mondiale Endurance, sogno di tanti piloti della classe regina del motomondiale e progetto di tanti marchi, che puntano a salire sul gradino più alto del podio del blasonato appuntamento giapponese. Johann Zarco non solo questa esperienza l’ha vissuta, ma ha anche assaporato anche il successo.

Le cose belle non si dimenticano facilmente e il francese è pronto a tornare sulla storica pista giapponese qualora ce ne fosse la possibilità. Nel 2025, la 8 Ore di Suzuka non è concomitante con una gara di MotoGP, tuttavia l’impegno che richiede il campionato attuale è molto grande ed è prezioso anche il riposo in un anno dove non ci si ferma mai. Pertanto, non è confermata la sua presenza il prossimo anno.

Nonostante le incertezze, nel giovedì del Gran Premio del Giappone, Zarco ha espresso chiaramente la volontà di correre di nuovo la gara di endurance e ricorda con grande piacere l’esperienza vissuta quest’anno: “Se fosse possibile, mi piacerebbe rifarla! Devo vedere il calendario e come si incastra. Con la bella avventura di quest’anno, sarebbe bello replicare l’anno prossimo”.

Johann Zarco, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il Mondiale Endurance sta acquisendo sempre maggior prestigio e la 8 Ore di Suzuka in particolare ha stuzzicato l’appetito di alcuni marchi, in particolare Ducati. La Rossa di Borgo Panigale si è già presentata quest’anno in Giappone, ma con una struttura ufficiale vera e propria lo farà nel 2025. Si è parlato molto della presenza di piloti di spicco del marchio bolognese, con l’immancabile presenza di Pecco Bagnaia tra questi.

Tuttavia, la partecipazione del campione del mondo in carica è tutt’altro che confermata e anche lo stesso Zarco a Motegi ha rivelato di non averci parlato. Di una cosa, però, il francese è certo: Honda dovrà lavorare sodo prima che Gigi Dall’Igna inizi a lavorare sul progetto Endurance per poi dominare come sta facendo in MotoGP. “Non ho parlato con Pecco, ma ho già detto a Honda che dobbiamo fare dei progressi prima che Dall’Igna arrivi in questa categoria. Altrimenti non vinceremo più!”, ha affermato sorridendo Zarco.