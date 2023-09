MotoGP | Zarco avverte: “Dovremmo controllarci di più in partenza”

Johann Zarco ha avuto un altro inizio incandescente del Gran Premio di Catalogna, essendo uno dei piloti coinvolti nell'incidente alla prima curva. Il francese è stato colpito da Enea Bastianini, che aveva cercato di recuperare il suo 14° posto iniziale con una frenata fin troppo coraggiosa, che ha portato a un effetto domino con la caduta di cinque moto.

Calmo ma implacabile, Zarco ha puntato direttamente il dito contro l'italiano per questo incidente, che alla fine ha ferito solo Bastianini e per il quale ha ricevuto Long Lap Penalty. "Ho cercato di controllare la prima curva per non colpire Binder e Oliveira, e sono stato colpito da Bastianini", ha dichiarato il pilota Pramac, che ha detto di essere stato prudente sulla base della sua esperienza nella gara sprint. "Ieri ha fatto la stessa cosa: un'ottima partenza, una prima staccata piuttosto brusca e, dato che io ho sbagliato un po' e non sono entrato in curva, lui è passato, ma se io sono entrato in curva, non siamo passati. Lì ho fatto una buona partenza, ero in curva, e in realtà lui ha fatto la stessa cosa di ieri, pensando 'forse, almeno, passerò Zarco', ma non ha tenuto conto che era 100 metri dietro".

Fautore di partenze più caute e di forti rimonte una volta che la gara è entrata nel vivo, Zarco ha deplorato il tentativo disperato del pilota italiano. "Ha cercato di guadagnare forse più di sei posizioni alla partenza. A volte può succedere, e quando succede sei un eroe, ma il più delle volte può essere tragico", ha ricordato. "A Spielberg è successa la stessa cosa: Jorge [Martín] ha fatto una cosa incredibile partendo 12° e uscendo dalla prima curva in sesta posizione, quindi ha guadagnato sei posizioni. Ma succede una o due volte all'anno".

Alla domanda sul motivo delle grandi cadute a Barcellona, Johann Zarco ha dato la colpa ai piloti e non alla pista: "C'è sempre qualcuno che carica un po' troppo. L'anno scorso è stato Nakagami e quest'anno Bastianini. Può capitare. La prima curva è un po' stretta, ma non come quella di Spielberg. Oggi siamo arrivati con più velocità, eravamo già in quinta, il che significa che normalmente siamo intorno ai 300 km/h, quindi non abbiamo un riferimento chiaro per la frenata perché non arriviamo mai a 300, di solito siamo a 350. E poi c'era molto vento, che spingeva".

"I piloti devono saperlo e tenere conto di tutte queste informazioni, ma alcuni di loro non lo fanno, a quanto pare, si dicono che proveranno e se funzionerà, sarà fantastico. Sappiamo che possono succedere molte cose alla prima curva, alla partenza, nei momenti in cui puoi guadagnare più posizioni, ma a volte devi accettare il fatto che non stai vivendo un grande weekend e che tra guadagnare tre posizioni o sei, certamente, può cambiare una gara per te, ma può anche cambiarla in quella direzione e diventare un disastro".

"Sembro un vecchio che dice che dovremmo controllarci", ha aggiunto il 33enne francese. "Io mi controllo, ma la maggior parte delle volte la gente dice che ci manca la partenza o che abbiamo perso posizioni... Lo accetto, ma poi cerco di tornare".

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Un bel 4° posto salvato dalla ripartenza

Illeso dopo questo incidente, Johann Zarco ha potuto beneficiare della bandiera rossa esposta per un altro incidente, quello di Pecco Bagnaia, avvenuto poco dopo. Ripartito qualche minuto più tardi, si è sistemato al quinto posto, per poi risalire la china a cinque giri dalla fine e intascare un po' di punti preziosi dopo questi eventi.

"Sono contento perché, dopo tutto, non mi sono divertito molto, non sono andato bene come avrei voluto, ma me ne vado con 16 punti - 3 ieri e 13 oggi - e penso che sia importante. Prima di tutto, non è uno zero, e questo è soddisfacente, e +16 è una bella sensazione. E poi te ne dimentichi durante la gara, ma quando torni ti dici 'in effetti, avrei potuto rimanere nella ghiaia', quindi il quarto posto è ottimo".

"Sembro un vecchio che dice che dovremmo controllarci", ha aggiunto il 33enne francese. "Io mi controllo, ma la maggior parte delle volte la gente dice che abbiamo sbagliato la partenza o che abbiamo perso posizioni...lo accetto, ma cerco di tornare dopo".

"Sarebbe stato chiaramente bello salire sul podio, ma non sono riuscito ad avere un buon ritmo all'inizio della gara", ha detto. "Sono partito con la media davanti, ma era fredda perché era l'ultima che avevamo per la gara ed era quella con cui sono caduto alla prima partenza".

"Abbiamo ripreso la moto due minuti prima dell'apertura della pitlane. Abbiamo controllato le ruote e abbiamo potuto scegliere se montare una gomma morbida anteriore calda, proveniente dalla mia seconda moto, o una media anteriore fredda, quella dell'incidente", ha spiegato Zarco. "Ho preferito prendere questo pneumatico, farlo funzionare a una buona temperatura ed essere sicuro di fare tutta la gara, invece di avere problemi dopo metà gara con la morbida e poi essere in difficoltà".

"Ho perso un po' di tempo alla partenza, ma almeno sono riuscito a rimontare. Ho cercato di controllare la gomma posteriore dietro Oliveira e Jorge è scappato, quindi il quarto posto è abbastanza buono. La mia prima e la mia seconda partenza sono state molto migliori di quelle di ieri, quindi è una bella soddisfazione per il weekend".