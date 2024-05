MotoGP | Zarco ammette: "Non sono stato professionale con i commissari a Jerez"

Johann Zarco ha ammesso di essere stato poco professionale dopo il Gran Premio di Spagna di due settimana, andando sopra le righe nell'incontro avuto con i commissari in seguito alla gara per discutere dell'incidente di cui era stato protagonista con Aleix Espargaro.

Il pilota della Honda LCR si è arrabbiato molto con il responsabile del panel, Freddie Spencer, al punto che è stato portato via dalla Direzione Gara per evitare che la situazione potesse degenerare.

Per questo oggi, al suo arrivo a Le Mans, è stato convocato per un incontro chiarificatore, come rivelato dalla squadra di Lucio Cecchinello tramite i suoi canali social: "Il pilota LCR Johann Zarco ha partecipato questa mattina ad un incontro con la commissione dei commissari sportivi, dopo l'incidente di Jerez. L'esito è stato molto positivo, con entrambe le parti che hanno discusso di come migliorare la sicurezza e le revisioni di tutti gli incidenti avvenuti nel campionato".

Essendo la sua gara di casa, il pilota francese è stato anche tra i protagonisti della conferenza stampa che ha aperto il weekend e ovviamente gli è stato chiesto di commentare quanto accaduto sia a Jerez che nella riunione che si è svolta questa mattina.

L'incidente tra Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team e Johann Zarco, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono passate due settimane, quindi sono arrivato un po' più tranquillo a questa riunione. Quello che non è stato professionale da parte mia è stato avere un tono di voce alto a Jerez. Non era necessario farlo, ma dopo l'incidente, quello che è successo e il modo in cui si stava svolgendo la riunione, avevo bisogno di dire quelle cose", ha raccontato Zarco.

"Ma non è stato professionale da parte mia. Ho detto a Freddie e agli altri commissari che sono liberi di prendere una decisione. E' solo Freddie a parlare, ma poi decidono tutti e tre".

"Ho detto che non ero d'accordo, e non siamo d'accordo, molte volte e su molte cose. Loro cercano di studiare le cose e capirne le intenzioni, ma poi ci sono anche i commenti dei piloti e questo è un po' complicato. Oggi ho potuto dire le mie sensazioni ed è stato fantastico, ne abbiamo parlato insieme".

"Ma per quanto riguarda l'ultimo incidente, la sensazione dell'incontro non era stata delle migliori. Cosa potevo dire quando volevano sapere cosa pensassi dell'incidente? Non potevo dire molto perché io ero quello che era stato steso e dovevo giustificare qualcosa. Per questo mi sono un po' arrabbiato", ha concluso.