MotoGP | Zarco allineato a Mir: "Dovremo mettere da parte la nuova Honda"

Gli sforzi di Honda per tornare competitiva sono molti, ma sembrano vani. Nei test di Jerez, infatti, i commenti dei piloti sulle novità portate non sono stati estremamente positivi e anche Johann Zarco si è allineato ai feedback che aveva già dato Joan Mir durante il weekend: la RC213V innovata e provata da Stefan Bradl nel Gran Premio di Spagna è sbagliata.

Il maiorchino era stato molto duro nel fine settimana andaluso, sostenendo di essere contento di non dover disporre di quel modello perché la direzione era completamente sbagliata. Concetto ribadito anche al termine dei test, in cui ha rivelato di averla già provata a Barcellona insieme a Luca Marini, ma di averla scartata.

Ai due portacolori ufficiali si aggiunge Johann Zarco, che ha concluso i test di Jerez in 20esima posizione, a ben oltre un secondo dal leader Fabio Di Giannantonio (qui la cronaca). Il francese ha effettuato delle comparazioni, girando per diverso tempo con la moto nuova, ma il risultato è stato una nuova bocciatura.

“Ho provato la moto di Stefan Bradl, ci ho fatto diversi run, ma non abbiamo tratto dei commenti super positivi”, commenta il pilota del team LCR. “Solo un’area era migliore, ma per il resto i giri non venivano fuori. Non è ancora la moto per cui possiamo dire che abbiamo fatto lo step. Queste informazioni sono utili e aiutano a capire la direzione da prendere”.

Johann Zarco, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco appare molto più tranquillo e meno drammatico rispetto al suo compagno di marca: “È molto difficile trovare il bilanciamento per una moto che vada un secondo più veloce. Ho fatto molti giri, run brevi, ma concentrandomi sulla moto. Abbiamo anche cambiato le cose per fare tutto step by step. Mi aspettavo di fare un passo avanti in questi test con la nuova moto, ma nessun dramma. Con quello che abbiamo, ho fatto un passo durante il weekend e sono fiducioso di poter fare punti in gara”.

Nonostante la calma, il francese ritiene che continuare a insistere sulla nuova RC213V sia una perdita di tempo, sulla scia dei commenti dei propri compagni di marca, che sono andati tutti sulla stessa linea: “Non dobbiamo continuare a provare questa moto, dovremo metterla da parte. Ho fatto lo stesso test che i titolari hanno svolto a Barcellona. Non voglio entrare nel dettaglio perché non voglio dire tutto. Stanno facendo tante cose ed è molto interessante”.

“Ma quello che stanno facendo è spingere e le cose arriveranno. Semplicemente, non stanno arrivando ora. Quando arriverà il progetto giusto, i giri verranno abbastanza naturali. Non vedo l’ora che questo momento arrivi. Ma anche in questo test, a volte avevi la sensazione che le cose venissero fuori. Altre volte no, invece, e questo disturba il pilota. Ma bisogna rimanere calmi, questa è la vera sfida”, prosegue.

Qual è la direzione da prendere allora? Complicato da dire, ma il francese ritiene che non sia nella posizione di poter dare indicazioni al test team, che in questo senso ha più esperienza e svolge un tipo di lavoro diverso dal suo, chiamato a fare il pilota: “È la moto che abbiamo ora. A Valencia eravamo più lenti, ci sono cose sul motore che abbiamo sentito e questo arriverà tutto più tardi. Ci mancano molto turning e tanto grip. Non riusciamo a piegare la moto come gli altri, questo è il punto debole. Ma non sono la persona giusta per dire dove dobbiamo andare. Non è il mio lavoro dire a Honda come devono lavorare con il test team. Ora, tutti i piloti hanno provato questa moto e non hanno trovato il feeling, ma magari il test team vuole provare ancora questa moto. Non dirò mai a Honda di non lavorare su questa moto, perché non sono nella posizione di farlo”.