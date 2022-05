MotoGP | Yamaha vuole un accordo con Quartararo entro fine giugno

Carica lettore audio

Il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo, deve ancora impegnarsi con la Yamaha oltre il suo attuale contratto, che scade alla fine del 2022, e nelle ultime settimane è stato anche collegato ad un possibile cambio di marchio.

Durante il fine settimana di Austin, il manager di Quartararo ha rivelato di aver avuto dei contatti con delle squadre rivali e Fabio stesso ha ribadito più volte dall'inizio dell'anno che il suo futuro è aperto, non essendo soddisfatto dei progressi fatti dalla Yamaha durante l'inverno, soprattutto sul fronte del motore.

Parlando in esclusiva con Motorsport.com durante il Gran Premio di Spagna di questo fine settimana a Jerez, Lin Jarvis ha detto di essere in costante contatto con il management di Quartararo per il nuovo accordo, che spera di poter chiudere entro la fine di giugno.

"Sì, siamo in contatto, naturalmente", ha detto Jarvis quando gli è stato chiesto quale sia la situazione della trattativa con Quartararo.

"Siamo sempre in contatto con il suo management e siamo - posso dire - in stretto contatto tra di noi al momento, mettendo insieme quello che crediamo sarà un pacchetto ed una proposta attraente per lui per il futuro".

"Di sicuro, lui è la nostra priorità numero uno. Non c'è dubbio su questo, penso che sia ovvio per tutti. Voglio credere che anche nella sua testa la Yamaha sia la prima opzione".

"Quindi, è importante per noi che lui si senta sicuro in questo in questo processo, oltre che a suo agio con il programma che metteremo insieme per il 2023 ed il 2024. Da quando ha fatto un buon risultato (in Portogallo), molte persone hanno detto che questo potrebbe influenzare le trattative".

"Non proprio, perché il tutto non riguarda solo questa stagione, non riguardo l'oggi o il domani. Si tratta solo di sapere se ha fiducia nei nostri programmi per i prossimi due anni".

Riguardo a quando potrebbe essere chiuso un eventuale accordo, ha aggiunto: "Naturalmente ho una linea temporale in mente, ma vi darò una risposta politica. Quindi, direi prima della pausa estiva, entro la fine di giugno secondo me dovremmo concludere. E sarebbe bello se potessimo farlo prima di allora".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La Yamaha deve discutere anche un nuovo accordo con la sua squadra satellite, l'RNF Racing, essendosi impegnata per un solo anno con la struttura di Razlan Razali, nata dopo l'uscita a sorpresa della Petronas SRT al termine della passata stagione.

Pur ammettendo di non essere soddisfatto dei risultati ottenuti dalla squadra finora nel 2022 - con una sola top 10 nelle prime cinque gare - Jarvis si è detto soddisfatto della struttura ed ottimista riguardo al rinnovo dell'accordo.

"A causa del fatto che molte cose sono cambiate durante la metà della scorsa stagione con Petronas SRT, con cose inattese come la cancellazione del programma Moto2 e Moto3 o la variazione del title sponsor, c'erano molte ragioni per cui abbiamo pensato che fosse più prudente stipulare un accordo annuale", ha detto Jarvis.

"Quindi direi che al momento siamo felici della collaborazione che abbiamo. Penso che la squadra stia trovando una certa stabilità".

"E' stata una situazione molto difficile per quella squadra. La transizione nel corso dell'inverno deve essere stata un lavoro duro e difficile per loro. Ma ora sembrano essersi stabilizzati. Ma siamo contenti dei risultati e delle prestazioni finora? No, non credo che lo siamo".

Poi ha aggiunto: "Ma direi che dal punto di vista della squadra stanno facendo bene. Abbiamo al massimo fino alla fine di giugno per prendere la nostra decisione, ma sono ottimista che rinnoveremo con RNF".