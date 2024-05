MotoGP | Yamaha: un cambio di catena è costato la Q2 a Quartararo

Barcellona è sempre stato una pista favorevole per la Yamaha nel corso degli anni, anche se la natura a bassa aderenza del circuito ha giocato contro la M1 ultimamente, a causa dei suoi problemi di trazione.

Nonostante questo, ad un certo punto del turno pomeridiano del venerdì sembrava che entrambi i piloti Yamaha potessero assicurarsi l'accesso diretto alla Q2 per le qualifiche di sabato.

Tuttavia, alla fine, solo Alex Rins è riuscito a entrare nella top 10, staccando il nono tempo. Quartararo invece affronterà la Q1 dopo essere rimasto senza tempo per un vero e proprio time attack alla fine della sessione, "un pasticcio" che ha imputato a un cambio di catena troppo lungo da parte della Yamaha.

"El Diablo", che è stato anche vittima di una caduta all'inizio del secondo turno, ha commentato le sue sensazioni sulla Yamaha a Barcellona venerdì. "L'aerodinamica sta facendo quello che ci aspettavamo. Peccato che per il time attack sia stato un disastro".

"Abbiamo impiegato tanto tempo per cambiare una cosa sulla moto e ho potuto fare solo un giro nel secondo run, per di più c'erano le bandiere gialle, quindi non ho potuto fare il giro".

"Ma se si controlla il ritmo, il passo era piuttosto buono. Ma perdere la Q2 per questo motivo non è il massimo, ma credo che nel complesso la base fosse molto migliore di prima".

Poi è entrato più nello specifico di cosa è stato a rallentare la sua ultima sosta ai box: "Era la catena. La lunghezza della catena, perché abbiamo provato un forcellone più lungo. Il problema è che ci siamo fermati troppo tardi, perché se la moto era buona, era perfetta".

"Di solito ci fermiamo, cambiamo lo pneumatico e ripartiamo. Ma non era perfetta. Quindi abbiamo dovuto cambiare la catena ed abbiamo perso 10 minuti. Purtroppo sono stati i 10 minuti peggiori del weekend".

Il campione del mondo 2021 ha anche osservato che Barcellona è una delle piste sulle quali quest'anno non riesce a guadagnare molto con una gomma soft nuova in assetto da time attack e non ha idea del perché.

"Ci sono alcune piste in cui faccio molta fatica e non abbiamo idea del perché", ha detto. Faccio 1'39"6 sul passo. Perché non riesco a fare meglio di 1'39"3 nel time attack? È una cosa che non capisco perché sul passo siamo stati velocissimi".

"Ma credo che il nostro ritmo fosse davvero buono, ma quando abbiamo messo le gomme nuove non riusciamo a capire, perché Alex (Rins) invece riesce a fare una bella differenza. Ma noi no. Quindi, questo è qualcosa che cerco di capire e che anche la squadra vuole cercare di capire".

La nuova aerodinamica vale 0"2, ma a Barcellona non si vede

Un importante cambio di assetto della moto ha permesso a Rins di fare un passo avanti nella giornata di venerdì a Barcellona.

La Yamaha ha anche fatto debuttare il nuovo pacchetto aerodinamico per entrambi i piloti, testato per la prima volta a Jerez dopo il GP di Spagna e poi perfezionato in un test privato al Mugello la scorsa settimana.

Quartararo ha notato che la nuova aerodinamica ha portato un miglioramento in frenata, mentre Rins ha notato un leggero beneficio in curva.

Tuttavia, lo scarso grip dell'asfalto di Barcellona fa sì che i benefici del nuovo pacchetto aerodinamico si riducano - secondo Rins - e il suo potenziale nel test del Mugello era di almeno 0"2 al giro.

"Su questa pista non credo che aiuti molto, perché con la mancanza di aderenza il problema è più sul posteriore che sull'anteriore o sulla velocità in curva", ha spiegato Rins. "Sicuramente aiuta, con questa carena sentivo di poter fare un po' più di velocità in curva, la moto teneva la linea".

"Ma abbiamo avuto più problemi al posteriore. Al Mugello andava molto meglio, forse 0"2 più veloce.

Quindi, alla fine come pilota vuoi più di 0"2, ma 0"2 al giro sono secondi in una gara".