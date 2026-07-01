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MotoGP | Yamaha: ufficiale l'arrivo di Martín e Ogura per il 2027-2028

Yamaha ha ufficializzato questo mercoledì gli ingaggi di Jorge Martín e Ai Ogura per i prossimi due anni, durante i quali formeranno la coppia del team ufficiale del marchio dei diapason nel Mondiale MotoGP.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Modificato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing

L'annuncio dei due innesti, anticipati da Motorsport.com mesi fa, lascia Honda e KTM come gli unici due costruttori che non hanno ancora ufficializzato i nomi dei piloti delle loro strutture ufficiali.

Si prevede che nei prossimi giorni sarà la compagine austriaca za comunicare che Alex Márquez e Fabio Di Giannantonio lasceranno rispettivamente Gresini e VR46. Più avanti dovrebbe essere Honda a confermare l'ingaggio di Fabio Quartararo.

L'arrivo di Martín e Ogura in Yamaha comporta, oltre alla già nota uscita del francese, quella di Alex Rins, che al momento continua a non sapere quale sarà il suo futuro, come il costruttore giapponese ha confermato questo martedì tramite uncomunicato.

In Pramac, il team satellite di Yamaha, Toprak Razgatlioglu molto probabilmente dividerà il box con Izan Guevara, che verrà promosso dalla formazione di Paolo Campinoti che compete in Moto2.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jorge e ad Ai nel Yamaha Factory MotoGP Team mentre ci prepariamo a entrare in una nuova era nel 2027. L'ingaggio di piloti di questo calibro sottolinea la nostra ambizione e la fiducia che riponiamo nel progetto", ha dichiarato Paolo Pavesio, managing director di Yamaha Motor Racing.

"Jorge ha già dimostrato di essere uno dei punti di riferimento della MotoGP, grazie alla sua velocità, determinazione e mentalità vincente, qualità che gli permettono di lottare per vittorie e titoli mondiali. Ci aspettiamo che svolga un ruolo fondamentale nel far crescere le nostre prestazioni fin dal primo giorno".

"I progressi di Ai nell'ultimo anno e mezzo sono stati straordinari. Il suo talento, la sua etica del lavoro e il suo potenziale ci rendono fiduciosi che possa diventare uno dei migliori piloti del campionato. Allo stesso tempo, siamo particolarmente orgogliosi di accogliere un pilota giapponese nel Yamaha Factory Team".

La conferma degli ingaggi del madrileno e del giapponese arriva nel momento migliore possibile, se consideriamo che il primo è uscito da Assen, domenica scorsa, da nuovo leader della classifica generale a punti, lo stesso giorno in cui il secondo ha inaugurato il suo palmarès di vittorie nella categoria regina.v

Per Martín, approdare in Yamaha significa lasciarsi alle spalle la sua tappa in Aprilia, segnata dagli alti e bassi. La prima stagione (2025) potrebbe perfettamente essere definita un ‘annus horribilis’, a causa dei gravi infortuni accumulati e che lo portarono persino a voler scivolare via dalla casa di Noale. Nella seconda, quella attuale, il campione del mondo 2024 (Pramac) è riuscito a ribaltare la situazione per tornare a vincere (Le Mans), a conquistare una pole (Olanda) e a guidare il Mondiale. La sua scelta da parte dei dirigenti Yamaha è maturata in gennaio, una volta saputo del passaggio di Quartararo a Honda.

Jorge Martín y Ai Ogura se saludan el pasado domingo en el podio de Assen

Jorge Martín y Ai Ogura se saludan el pasado domingo en el podio de Assen

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nel caso di Ogura, la mancanza di determinazione di Trackhouse al momento di chiudere la sua continuità ha aperto una porta attraverso cui si sono infilati i dirigenti della scuderia di Iwata, che si sono affrettati a concretizzare l'operazione in appena pochi giorni, durante il Gran Premio degli Stati Uniti.

Accade così che il #79 diventerà il primo pilota ufficiale giapponese della struttura ufficiale Yamaha, dopo che era stata Honda a occuparsi della sua formazione e della sua promozione, prima di separare le loro strade nel 2024, quando si è laureato campione del mondo Moto2.

 

Proseguendo con il gioco del 'Chi è chi?' che Ducati ha usato la settimana scorsa per 'spiegare' la scelta di Pedro Acosta come secondo pilota per il 2027; i creativi di Yamaha hanno realizzato un video in cui Gigi Dall'Igna passava a Paolo Pavesio il tabellone del gioco, rispettando così il passo avanti che la nuova proprietà di MotoGP chiede ai costruttori quando si tratta di essere più comunicativi.

 

 

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