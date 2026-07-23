MotoGP | Yamaha sceglie David Munoz come tecnico per affiancare Jorge Martin

Definito ormai quasi del tutto il mercato piloti di MotoGP in vista della prossima stagione, diverse squadre hanno già iniziato a delineare i propri quadri tecnici: un tassello fondamentale in un’annata che vedrà una vera e propria rivoluzione.

Uno dei passaggi più clamorosi è quello che porterà Jorge Martin alla Yamaha ufficiale, dove farà coppia con Ai Ogura. Il madrileno ha debuttato nella classe regina nel 2021 sulla Ducati del team Pramac Racing, rimanendovi fino alla conquista del titolo mondiale nel 2024, prima del passaggio all'Aprilia Racing Team.

Dopo due stagioni con la casa di Noale, Martin approderà presso la casa dei tre diapason, che ha puntato su di lui per coprire il vuoto lasciato da Fabio Quartararo, destinato a diventare la nuova punta di diamante di Honda HRC.

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, Yamaha ha scelto David Munoz per velocizzare al massimo l'adattamento dell'attuale leader del Mondiale al nuovo prototipo.

David Muñoz, segundo por la izquierda, trabajó con Valentino Rossi en la parte final de la carrera del astro italiano Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Munoz, capotecnico dal lato del box di Alex Rins, è approdato nel team ufficiale della casa di Iwata nel 2020 al fianco di Valentino Rossi. ‘Il Dottore’ si apprestava allora ad affrontare le sue ultime stagioni in MotoGP e decise di sostituire Silvano Galbusera proprio con lo spagnolo, che fino a quel momento faceva parte del Team VR46 in Moto2.

Martín arriverà in Yamaha accompagnato da David Galacho, detto ‘Malaguita’, il suo meccanico di fiducia che aveva già portato con sé in Aprilia dai tempi di Pramac. Dall'altro lato del garage, la cosa più logica sarebbe che Ogura ereditasse Diego Gubellini, finora capotecnico e braccio destro di Quartararo.

Per quanto riguarda le altre mosse di mercato, ce ne sono alcune già confermate, come il binomio Pedro Acosta-Cristian Gabarrini in Ducati, e altre ancora da definire. Tra le operazioni in attesa di annuncio ufficiale spicca quella di Nicolò Bulega, pronto a sbarcare nel team VR46 al fianco di Fermín Aldeguer.

Cristian Gabarrini, que en los últimos años ha trabajado con Pecco Bagnaia, será el técnico de Pedro Acosta en su aterrizaje en Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il murciano, con status e contratto da pilota ufficiale Ducati, lavorerà con Massimo Branchini, che attualmente affianca Fabio Di Giannantonio. Al fianco di Bulega ci sarà invece Matteo Flamigni, un altro dei volti storici della squadra di Rossi, oggi al box di Franco Morbidelli.

In Gresini Racing, Joan Mir ritroverà Frankie Carchedi, con cui si era laureato campione del mondo in Suzuki nel 2020. In attesa che la squadra di Faenza ne definisca i dettagli, tutto fa pensare che David Holgado lavorerà al fianco di Donatello Giovanotti, attualmente capotecnico di Alex Marquez.

Il minore dei fratelli di Cervera passerà alla Red Bull KTM Factory Racing, anche se non è ancora emerso chi sarà il suo ingegnere di pista; discorso analogo per Fabio Di Giannantonio.

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