MotoGP | Yamaha riproverà ad Aragon le novità del test di Misano

La Yamaha continua a non fare passi avanti evidenti nonostante gli intensi cambiamenti e le ristrutturazioni dello staff tecnico e ingegneristico al servizio del progetto MotoGP. Il tutto, nonostante goda del massimo grado di concessioni all'interno della categoria, proprio come la Honda.

Tuttavia, dopo il Gran Premio d'Austria, la squadra di Iwata è volata direttamente a Misano, dove per due giorni, nonostante la pioggia, ha potuto testare "molte nuove parti". Materiale che, almeno in parte, è stato approvato da Alex Rins e Fabio Quartararo, che per confermare i progressi fatti sono decisi a riprovarlo durante il Gran Premio di Aragon, che si svolge questo fine settimana dopo un anno di assenza dal calendario e dopo che la pista è stata completamente riasfaltata.

"Abbiamo avuto l'opportunità di provare alcune cose nuove nel test privato di Misano", ha spiegato il pilota francese nel preview della 12° tappa del campionato. "Nei test ci siamo resi conto che i nuovi elementi ci danno un piccolo miglioramento. Quindi questo fine settimana avremo un'altra opportunità di testare questi elementi, ma questa volta in uno scenario da weekend di gara", ha aggiunto il ragazzo di Nizza.

L'ultima volta che si è corso ad Aragón, due anni fa, Quartararo si presentò alla gara di Motorland in testa al Campionato del Mondo con 30 punti di margine e ne uscì con soli 10 su Pecco Bagnaia, che alla fine divenne campione del mondo. "Aragon non è un circuito facile per me, ma sono curioso di vedere se il nuovo asfalto mi aiuterà".

Alex Rins ottimista sui nuovi sviluppi

Alex Rins, recentemente rinnovato dalla Yamaha fino alla fine del 2026 e, quindi, parte fondamentale nello sviluppo della M1, si è espresso sulla stessa linea.

"Nonostante la pioggia, abbiamo sfruttato bene il test privato di Misano. Mi sono piaciute alcune delle novità che abbiamo provato, quindi le abbiamo portate ad Aragon, ed affronteremo questo GP con una mentalità positiva”, ha spiegato Rins, originario di Valdealgorfa, una cittadina a 20 chilometri dal circuito di Motorland.

"Mi piace la pista di Aragón, è un circuito dove ho fatto bene in passato. Ora che la pista è stata riasfaltata, si spera che i livelli di grip migliorino, cosa che potrebbe favorirci", ha aggiunto.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dopo una settimana di pausa nella quale comunque ci siamo mantenuti impegnati, ora iniziamo un doppio appuntamento al Motorland e a Misano", spiega il Direttore Sportivo del team, l'italiano Massimo Meregalli.

"Il circuito di Aragon è una bella pista con un bel layout, anche se negli ultimi anni è stato difficile per noi. Ma è stato completamente riasfaltato dall'ultima volta che siamo stati qui. Speriamo che questo nuovo asfalto ci dia una buona aderenza e aiuti le nostre prestazioni", ha detto.

Per quanto riguarda le nuove parti testate a Misano che appariranno questo fine settimana ad Aragon, "Maio" è ottimista.

"Questo fine settimana porteremo nuove parti che sono state testate ed approvate dai piloti durante il test privato di Misano della scorsa settimana. Cercheremo di massimizzare il risultato di questo Gran Premio: vogliamo ottenere i migliori risultati possibili e raccogliere dati", ha concluso.