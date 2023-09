MotoGP | Yamaha placa le polemiche del test: in arrivo altri due motori

Negli ultimi anni, le M1 hanno occupato regolarmente la parte bassa delle classifiche relative alla velocità di punta della MotoGP. Un problema che ha contribuito a far scivolare la Yamaha in basso nelle gerarchie dei valori in pista.

Dopo aver vinto il Mondiale con Fabio Quartararo nel 2021, lo scorso anno il francese è stato vice-campione, portandosi a casa tre vittorie, ma quest'anno finora è salito sul podio solamente in due occasioni, una delle quali in una Sprint.

Il test che si è svolto a Misano subito dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini era visto come un momento importante per la Yamaha, che aveva l'obiettivo di iniziare con il piede giusto lo sviluppo in vista del 2024, ma anche per convincere "El Diablo" a continuare con il marchio oltre la fine della prossima stagione.

Ma dopo aver provato la prima versione del motore 2024, che è stato sviluppato con la collaborazione del famoso ingegnere di Formula 1 Luca Marmorini, Quartararo non ha nascosto la sua delusione, dicendo ai media: "Mi aspettavo molto di più".

Dichiarazione che era in evidente contrasto con quella che Meregalli aveva rilasciato al sito ufficiale della MotoGP quasi in contemporanea, visto che il manager italiano invece aveva parlato di un motore che aveva mostrato delle prestazioni che corrispondevano alle aspettative della Yamaha.

Questa differenza di vedute è stata sottolineata da Quartararo nella giornata di giovedì, al suo arrivo in India, ribadendo ai microfoni di DAZN che il test era stato "una delusione" e che avere queste visioni diverse non aiuterà a risalire la china nella prossima stagione.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Meregalli quindi è tornato a parlare con MotoGP.com durante la seconda sessione di prove al Buddh International Circuit, spiegando che questa situazione si è creata per una mancanza di comunicazione, perché la Yamaha non aveva spiegato chiaramente a Fabio quali fossero le aspettative in occasione del test di Misano.

Inoltre, ha rivelato che la Yamaha sta lavorando ad altre due specifiche del motore 2024, che saranno introdotte in occasione dei test di Valencia a novembre e poi in quello che inaugurerà il pre-campionato a Sepang, in Malesia, il prossimo febbraio.

"Il motivo per cui abbiamo avuto questi punti di vista differenti è una mancanza di comunicazione", ha spiegato Meregalli. "E' stato un nostro errore, perché non lo abbiamo informato di quali fossero le aspettative".

"Quello che abbiamo ottenuto dal test era quello che ci aspettavamo. Era un motore nuovo, con un carattere diverso. Sono soddisfatto perché non abbiamo avuto alcun problema ed abbiamo sostanzialmente confermato le aspettative, sapendo che stanno già lavorando su altre due specifiche".

"Una sarà pronta a Valencia e l'altra arriverà in Malesia. Sicuramente Fabio aveva aspettative diverse, ma anche a causa della nostra mancanza di comunicazione".