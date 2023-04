MotoGP | Razgatlioglu proverà a Jerez la Yamaha M1 per due giorni

Carica lettore audio

La Yamaha ha annunciato domenica che Toprak Razgatlioglu prenderà parte a un test privato sul Circuito de Jerez lunedì e martedì, condividendo il garage con il collaudatore britannico Cal Crutchlow.

Per il turco, che fa parte del team ufficiale che partecipa al campionato WorldSBK, si tratta della seconda esperienza in sella a una YZR-M1 della MotoGP, avendo partecipato già ad un test di un giorno al Motorland Aragón il 21 giugno dello scorso anno, dove completò 40 giri prima che la pioggia interrompesse la sessione.

Quel test ad Aragon era un "premio" che Yamaha aveva promesso al pilota come parte della sua ricompensa per il titolo mondiale SBK, vinto l'anno precedente in sella alla R1 ufficiale.

Come in quell'occasione, Toprak lavorerà con il test team Yamaha, guidato dall'italiano Silvano Galbusera, e sarà affiancato e consigliato dal pilota britannico Cal Crutchlow, che cercherà di sfruttare la due giorni di test anche per provare nuove parti della M1 2023 che sta dando tanti problemi a Fabio Quartararo.

"Non vedo l'ora di provare la MotoGP YZR-M1 a Jerez, una pista che mi piace molto. L'ultimo test ad Aragón è stato limitato dalle condizioni meteorologiche, ma a Jerez sembra che avremo condizioni migliori e più tempo in pista. Avrò l'opportunità di capire meglio le esigenze della guida di una moto ufficiale di MotoGP. Grazie alla Yamaha per avermi dato questa opportunità", ha dichiarato il pilota turco in un comunicato rilasciato dalla squadra giapponese.

Lin Jarvis, Direttore Generale della divisione sportiva di Yamaha, sarà presente al test per seguire i progressi del pilota turco.

"È un piacere per noi poter dare a Toprak un'altra opportunità di guidare la YZR-M1", ha dichiarato Jarvis. "Non ho potuto essere presente al suo precedente test, ma questa volta sarò a Jerez per seguirlo e partirò direttamente da lì per il Gran Premio delle Americhe ad Austin il prossimo fine settimana. Toprak è un pilota di straordinario talento e sono molto curioso di vedere la sua velocità sulla nostra MotoGP ufficiale. Avrà l'opportunità di correre al fianco di Cal, che sarà presente per i test di sviluppo della nostra YZR-M1 2023".

Fari puntati sulla MotoGP

Lo scorso fine settimana, dopo un test ufficiale SBK a Barcellona, Toprak ha dichiarato in un incontro con i media a Montmeló: "Non c'è nulla da annunciare al momento, ma ora sogno di correre in MotoGP. Il mio piano e il mio sogno è quello di lottare per il titolo o per il podio, non solo di essere nella serie".

Motorsport.com ha appreso che l'agente di Toprak, l'ex pilota Kenan Sofuoglu, ha già detto alla Yamaha che il turco vuole correre in MotoGP nel 2023 e che se la Yamaha non gli aprirà le porte dei box, cercherà un'altra squadra che lo faccia.

In questo momento, la Yamaha ha solo una squadra nella classe regina, con Quartararo, che ha un contratto fino alla fine del 2024, e l'italiano Franco Morbidelli, che termina il suo impegno alla fine del 2023, quindi la logica vuole che sia la sua moto l'obiettivo di Toprak.

Dopo un 2022 da dimenticare, Morbidelli ha dato segni di ripresa proprio lo scorso fine settimana a Termas, chiudendo al quarto posto in entrambe le gare del GP d'Argentina, il suo miglior risultato dopo il terzo posto nel GP di Spagna del 2021. Dopo l'ultimatum di Toprak, la Yamaha ha dato a Franco tempo fino all'estate per reagire prima di prendere una decisione.

Test privati con Honda, KTM e Aprilia

Oltre alla Yamaha, lunedì e martedì saranno presenti a Jerez le squadre di collaudo di Honda, KTM e Aprilia. Come riportato in precedenza, i test sono particolarmente importanti per la squadra di Tokyo, in quanto Stefan Bradl proverà il nuovo telaio prodotto dal fornitore tedesco di terze parti Kalex, un componente su cui il team ripone le sue speranze di migliorare la RC213V.

Per Aprilia sarà presente a Jerez il collaudatore Lorenzo Savadori, mentre per KTM ci sarà il collaudatore Dani Pedrosa.

Dopo il test, che si concluderà martedì pomeriggio, Bradl si recherà ad Austin, dove è stato convocato dalla Honda nel caso in cui l'infortunio al pollice destro di Marc Marquez impedisca allo spagnolo di partecipare al GP delle Americhe, come è successo nella gara della scorsa settimana in Argentina.