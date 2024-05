MotoGP | Yamaha pronta a omologare il nuovo pacchetto aerodinamico a Barcellona

A quanto pare, il test privato della scorsa settimana al Mugello ha dato le risposte sperate alla Yamaha. La Casa di Iwata sembra infatti decisa ad omologare un nuovo pacchetto aerodinamico in vista del Gran Premio di Catalogna di MotoGP di questo fine settimana, che dovrebbe essere un'evoluzione di quello che aveva mosso i primi passi in occasione dei test ufficiali che si sono svolti a Jerez, nel lunedì successivo al Gran Premio di Spagna.

La conferma è stata data dal team director Massimo Meregalli, che nel comunicato di presentazione del weekend di Barcellona ha detto: "Le prossime due settimane saranno molto importanti, con il GP di Catalogna ed il GP d'Italia uno dietro l'altro. A Barcellona metteremo in pratica alcuni dei risultati del test privato che abbiamo svolto la scorsa settimana al Mugello. Sulla base dei dati positivi, molto probabilmente omologheremo il secondo pacchetto aerodinamico", ha spiegato il manager italiano.

Un'opportunità che la Yamaha può sfruttare godendo del pacchetto completo di concessioni, che offrirà la possibilità di omologare poi anche un ulteriore upgrade nel corso della stagione, rinunciando però ad uno dei due precedenti.

La Yamaha YZR-M1 di Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Lorenza Dadderio

Fabio Quartararo, che dopo aver rinnovato il suo contratto vuole aiutare più che mai la Yamaha ad uscire dalla situazione difficile che sta affrontando, che gli ha impedito di raccogliere più di appena 25 punti nelle prime cinque uscite stagionali, sembra a sua volta impaziente di "pesare" le novità nel confronto con gli avversari: "Dopo il test privato del Mugello, abbiamo scelto una versione aerodinamica che proveremo qui questo fine settimana. Sono curioso di vedere come sarà. Sicuramente faremo del nostro meglio, come sempre", ha confermato "El Diablo".

A prescindere da questo, sarà un weekend speciale per Alex Rins, visto che si tratta della sua gara di casa. Anche il pilota catalano, che fin qui ha vissuto un inizio complicato in sella alla M1, sembra impaziente di valutare il nuovo pacchetto a Montmeló.

"Questo è il primo GP Monster Energy della stagione ed è anche il mio GP di casa, quindi sicuramente questo aggiunge un po' di emozione in più. Abbiamo lavorato sodo per cercare di sfruttare al meglio il tempo extra in pista che ci ha concesso il test privato del Mugello. Questo fine settimana avremo a disposizione un nuovo pacchetto aerodinamico, la versione che mi è piaciuta. Quindi, tutto sommato, non vedo l'ora di iniziare a correre a Montmeló", ha concluso Rins.