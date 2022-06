MotoGP | Yamaha: Marmorini consulente per i motori

Carica lettore audio

Luca Marmorini è il grimaldello con cui la Yamaha ha convinto Fabio Quartararo a rinnovare un contratto biennale con il marchio di Iwata. Per trattenere il campione del mondo in carica, Lin Jarvis, managing director di Yamaha Motor Racing, ha dovuto convincere i giapponesi a fare un passo epocale: prendere come consulente esterno un tecnico europeo, anzi italiano, per ridisegnare il motore della M1 che è il punto debole del progetto tecnico in MotoGP.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La Gazzetta dello Sport ha portato alla luce la trattativa fra l’ingegnere aretino di 60 anni che vanta una grande esperienza nei motori da competizione e la Yamaha. Marmorini negli Anni ’90 è stato il capo dei motoristi Ferrari prima di approdare alla Toyota che preparava il suo ingresso in F1 con un dieci cilindri aspirato.

È rientrato a Maranello nel 2009 dove è rimasto fino all’agosto del 2014 quando ha pagato la prima power unit del Cavallino poco competitiva a causa dei compromessi di un motore troppo asservito alle scelte dell’aerodinamica.

Tecnico molto preparato, oltre ad aver avviato una propria engineering, la Marmotors, che ha lavorato a progetti avanzati nel campo della combustione dei motori che ha coinvolto la Toyota, Marmorini nel 2017 era stato chiamato dall’Aston Martin per studiare un’eventuale partecipazione alla F1 con una propria power unit a partire dal 2021 che poi non è mai stata varata per evidenti problemi finanziari.

Fra le consulenze c’è stata anche la cooperazione con l’Aprilia Racing, voluta da Massimo Rivola, il team principal emiliano che aveva avuto modo di conoscere e apprezzare Marmorini nella sua esperienza a Maranello: l’ingegnere toscano, tenuto inspiegabilmente nascosto dalla squadra di Noale, ha contribuito alla clamorosa crescita del marchio in MotoGP, è dunque fresco in materia di 4 cilindri mille…