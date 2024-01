MotoGP | Yamaha: la nuova M1 si presenta il 5 febbraio a Sepang

Nuovo anno, nuovo progetto, nuove ambizioni: la stagione 2024 sarà cruciale per la Yamaha, che dovrà compiere un passo in avanti significativo per trattenere Fabio Quartararo anche dopo la scadenza del contratto (previsto alla fine di quest’anno). Non bisognerà attendere molto per vedere in azione la M1, Sepang è teatro dei test invernali, ma anche della presentazione della Yamaha 2024. Proprio il 5 febbraio, infatti, El Diablo e Alex Rins toglieranno i veli all’arma con cui combatteranno in questa stagione MotoGP.

Teatro della presentazione è proprio Sepang, dove il giorno dopo si scenderà in pista per i test invernali, dove troveremo la M1 in una versione quasi definitiva. Occhi puntati su Yamaha, dunque, da cui ci si attende un progresso importante dopo le grandi difficoltà delle ultime due stagioni. La Casa di Iwata si presenta ai nastri di partenza della MotoGP con una line-up incredibile, l’ormai veterano Quartararo sarà affiancato da Rins, che ha debuttato nei test di Valencia con la Yamaha, offrendo una prima impressione positiva.

Yamaha è la quarta squadra che ufficializza la data di presentazione. Il primo team a rendere noto il giorno in cui toglierà i veli alla propria moto è stato Ducati, che in occasione dell’evento “Campioni in festa” tenutosi a Bologna lo scorso 15 dicembre ha confermato il consueto appuntamento di tre giorni a Madonna di Campiglio, dal 21 al 23 gennaio. È stato poi il turno di Gresini, che sarà uno dei team più osservati. Marc Marquez svelerà la sua prima Ducati (quella non factory della squadra faentina) il giorno 20 gennaio a Riccione.

Photo by: Yamaha Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Pronti a presentare al mondo il nuovo progetto sono anche i componenti del team Trackhouse. La nuovissima squadra americana che debutta in MotoGP quest’anno risorgendo dalle ceneri del team RNF, si presenta in pieno stile statunitense: si terrà infatti il 26 gennaio a Los Angeles.

Solo queste sono le date confermate fino ad ora, con tutti gli altri team che non hanno ancora rivelato quando toglieranno i veli alle proprie moto. Segnate in agenda, ma con il punto di domanda, il 24 gennaio, data in cui il team Pertamina Enduro VR46 presenterà la sua Ducati che sarà affidata a Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. L’evento è ancora da confermare, pertanto si attende l’ufficialità.