Yamaha HoleShot: non solo per migliorare la partenza?

Nel paddock della MotoGP in gergo lo chiamano HoleShot: è il dispositivo manuale che permette di abbassare il posteriore della moto durante la partenza, in modo da ridurre l’effetto dell’impennata al via.

La soluzione, tanto per cambiare, è stata studiata dalla Ducati e adesso trova applicazione anche su altre moto: l’Aprilia ha messo a punto un suo sistema sulla RS-GP2020 e anche la Yamaha si sta adeguando nel tentativo di aiutare Maverick Vinales a scattare meglio dalla griglia, visto che, in particolare, lo spagnolo, ma anche Valentino Rossi non sono certo dei fulmini allo spegnimento dei semafori.

Ecco l'HoleShot della Ducati sulla Desmosedici di Dovizioso Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sulla Desmosedici l’attivazione dell’HoleShot avviene con una farfalla a scatto che è stata montata sulla piastra della forcella anteriore, mentre sulla M1 è stata posizionata una rotella (non un pulsante) che è facilmente regolabile con la mano sinistra del pilota sul lato sinistro del telaio, nel punto più vicino alla manopola del semi-manubrio.

Yamaha: ecco la rotella con cui si attiva l'HoleShot in partenza sulla M1 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il marchio di Iwata ha deciso di investire nello sviluppo della M1 nel tentativo di contrastare la supremazia Honda e l’attivazione della rotella in un punto della moto particolarmente ergonomica lascia pensare che il sistema possa servire, magari non subito, ad abbassare la moto solo al via...