MotoGP | Yamaha conferma gli addii di Quartararo e Rins: "Fabio resterà sempre una nostra leggenda"

Dopo aver preso il via la scorsa settimana, con gli annunci di Marc Marquez e di Pedro Acosta da parte della Ducati e quello di Pecco Bagnaia in Aprilia, ed essersi un po' fermato nel corso del weekend, il domino del mercato piloti della MotoGP è ripartito questa mattina, anche se per il momento per ufficializzare due addii.

Sia chiaro, niente che non fosse ormai già noto da tempo, perché la Yamaha ha salutato la sua attuale coppia di piloti ufficiali, formata da Fabio Quartararo ed Alex Rins, che il prossimo anno non difenderanno più i colori della Casa di Iwata.

"Fabio e Alex hanno entrambi svolto un ruolo importante nel progetto MotoGP di Yamaha, e siamo molto grati per il loro impegno, la loro dedizione e la loro collaborazione nel corso degli anni", ha detto Paolo Pavesio, managing director di Yamaha Motor Racing.

Inevitabilmente, quello più emozionale è il saluto ad "El Diablo", che ha iniziato la sua avventura in MotoGP con la Yamaha nel 2019, cogliendo la prima vittoria nel 2020 e venendo poi promosso nella squadra ufficiale nel 2021, anno in cui ha regalato al marchio nipponico il suo ultimo titolo iridato.

Da quel momento, purtroppo, è iniziato un lento declino, che ha portato il rapporto a deteriorarsi, fino ad arrivare alla decisione di Fabio di cambiare aria con l'avvento dei nuovi regolamenti, quando andrà tra l'altro a difendere i colori dei rivali della Honda. Un accordo che è stato raggiunto all'inizio dell'anno, come anticipato in esclusiva da Motorsport.com all'epoca, che a questo punto potrebbe essere ufficializzato in qualsiasi momento. In ogni caso, si parla di un percorso che è fruttato fin qui 11 vittorie e 32 podi, che quindi meritava un saluto importante.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le parole spese per salutare Quartararo, dunque, non potevano non essere di quelle importanti: "Il percorso di Fabio con la Yamaha dura da otto anni, durante i quali abbiamo condiviso sia grandi successi che momenti difficili. Insieme siamo cresciuti, abbiamo festeggiato i traguardi che hanno plasmato la nostra storia e affrontato sfide che ci hanno resi più forti. Al di là dei risultati, è proprio questo percorso a definire il nostro rapporto e, in definitiva, Fabio rimarrà per sempre una delle vere leggende della Yamaha MotoGP", ha detto Pavesio.

Per Rins il discorso invece è diverso, perché è entrato in orbita Yamaha dopo il grave infortunio alla gamba destra rimediato al Mugello nel 2023, dal quale non si è mai ripreso completamente. E purtroppo ne ha risentito anche il suo rendimento in pista che in questi tre anni, in sella ad una M1 anche poco competitiva, gli hanno impedito di brillare.

"Da quando è entrato a far parte della Yamaha nel 2024, Alex ha apportato una preziosa esperienza, intuizioni significative e un impegno incrollabile, svolgendo un ruolo importante nello sviluppo del progetto YZR-M1. Sebbene dire addio non sia mai facile dopo anni trascorsi insieme, rimaniamo pienamente concentrati sul lavorare come una squadra per ottenere i migliori risultati possibili fino alla fine della stagione", ha concluso Pavesio.

Ora si attende che la Casa giapponese annunci anche i suoi piani per il futuro, che sono già definiti con una coppia di piloti molto interessante, che arriverà dall'Aprilia. Come anticipato all'epoca da Motorsport.com, sono già stati definiti infatti gli ingaggi dell'attuale leader iridato Jorge Martin, ma anche quello del pilota del momento, il giapponese Ai Ogura, fresco della sua prima vittoria nella classe regina. Agli uomimi di Iwata spetta ora il compito di realizzare una M1 V4 all'altezza delle loro aspettative per il nuovo regolamento 850cc.