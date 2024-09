MotoGP | Yamaha conferma che sta lavorando al motore V4 per il 2025

La notizia è stata riportata per la prima volta da Motorsport.com il 10 settembre, subito dopo il primo Gran Premio di Misano, dopo la conferma di una fonte Yamaha, ma giovedì, in vista del Gran Premio dell'Emilia Romagna, è stata confermata dallo stesso Lin Jarvis, che sarà responsabile della squadra fino alla fine della stagione.

La questione non è di poco conto, visto che per tutta l'era della MotoGP la Yamaha ha sempre corso con una configurazione di motore a quattro cilindri in linea e, dopo l'abbandono della Suzuki due anni fa, la squadra di Iwata è rimasta l'unica a non aver ancora abbracciato la variante a quattro cilindri a V, come invece hanno fatto Ducati, KTM, Aprilia e Honda.

"Le informazioni sullo sviluppo del motore V4, che abbiamo letto di recente, sono vere", ha confermato Jarvis.

"Posso confermare che siamo impegnati nello sviluppo di questo motore. È una cosa che risale a molto tempo fa. Quando c'era la Suzuki eravamo in due a correre con motori a quattro cilindri in linea, ma ora siamo gli unici. A nostro avviso, ha ancora spazio per lo sviluppo, ma quando si vede che tutti i rivali corrono con un'altra configurazione e che il cambio di regolamento del 2027 è all'orizzonte, è importante capire la differenza di potenziale tra il V4 e il quattro cilindri in linea".

Quando Dorna ha proposto il congelamento dei motori nel 2025 e 2026, in vista del passaggio dai motori da 1000cc a 850cc nel 2027, Yamaha si è opposta strenuamente, in quanto la sua cartella top secret includeva questo progetto, che tuttavia non verrà toccato in quanto verranno mantenute le concessioni per i marchi giapponesi.

"Il progetto è in linea con i tempi previsti. I motori sono già stati testati al banco, non ancora sulla moto. La nostra intenzione è quella di fare esperienza e non so quando la vedrete in funzione, ma probabilmente entro la metà del prossimo anno la vedremo in pista", ha dichiarato il britannico.

Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing, Herve Poncharal, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Marc Fleury

Quartararo sottolinea il nuovo modo di lavorare

Anche Fabio Quartararo, punta di diamante del progetto MotoGP della Yamaha, ha confermato le informazioni nella conferenza stampa pre-gara. "Non ho idea di quando sarà pronto. Ma sappiamo da tempo che la Yamaha sta lavorando ad un motore V4", ha ammesso.

"E' da un po' che stanno cercando di portare avanti il progetto. Abbiamo nuove persone, nuovi protocolli, ma questa mentalità non cambia in pochi mesi. Stiamo trovando un modo per lavorare, ma siamo rimasti tre o quattro anni indietro rispetto ai marchi europei", ha avvertito.

Due anni fa, la Yamaha ha assunto come consulente Luca Marmorini, un ingegnere di grande esperienza che in passato ha lavorato in F1 con Ferrari e Toyota.

Dopo aver lavorato nelle monoposto, l'italiano è stato determinante per ottimizzare le prestazioni e aumentare l'affidabilità del motore Aprilia. Marmorini aveva già avvertito, dopo la firma con Yamaha (2022), della necessità di prendere in considerazione l'idea di abbandonare la natura di quattro cilindri in linea del motore per passare alla configurazione bicilindrica a V, l'opzione maggioritaria sulla griglia di partenza.