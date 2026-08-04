MotoGP | Augusto Fernandez wild card con Yamaha nel GP di Gran Bretagna

Augusto Fernandez, che affronta la sua seconda stagione come collaudatore del team Yamaha di MotoGP, è stato iscritto come wild card per il GP di Gran Bretagna, che si disputa questo fine settimana. Per il pilota spagnolo, questa sarà la quarta apparizione nella stagione in corso, dopo aver preso parte ai Gran Premi di Spagna, Catalogna ed Olanda.

Yamaha gode, nella fascia D delle concessioni della MotoGP, della possibilità di effettuare sei wild card questa stagione, tre nella prima parte del campionato, che il team ha esaurito con il collaudatore spagnolo, e altrettante nella seconda metà, con quella di Silverstone come prima della serie.

Augusto Fernandez ha potuto completare, insieme ad Andrea Dovizioso, due giornate di test la scorsa settimana a Jerez, dove il test team del costruttore di Iwata ha beneficiato di due giornate di prove in solitaria sotto il caldo torrido del tracciato andaluso. In questi test lo sviluppo si è concentrato sulla moto da 850cc per il 2027, tuttavia Augusto ha potuto anche lavorare per alcuni giri sulla messa a punto della moto da 1.000cc e sugli pneumatici Michelin per preparare la sua apparizione di questo fine settimana a Silverstone.

Da qui in poi, Yamaha disporrà, se lo riterrà opportuno, di altre due wild card nelle ultime dieci gare della stagione, sulla carta per lo spagnolo.

Iker Lecuona, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tre volti nuovi e Cruchlow

Oltre ad Augusto Fernández, il GP di Gran Bretagna vedrà la presenza di due sostituti: Iker Lecuona, pilota del team ufficiale Ducati in SBK che prende il posto dell'infortunato Fermín Aldeguer nel Gresini Racing; e Pol Espargaro, per il quale oggi è stato confermato che salirà sulla moto del Tech3-KTM, in attesa che Maverick Vinales si riprenda dall'infortunio alla spalla e sistemi la sua situazione con il costruttore austriaco.

Chi continua a completare Gran Premi è il britannico Cal Crutchlow, ritiratosi alla fine del 2020 come pilota LCR e che, da allora, aveva fatto alcune apparizioni come collaudatore Yamaha, l'ultima nell'ottobre 2023. Ora il pilota di Coventry sta vivendo una seconda giovinezza, a 40 anni, come sostituto dell'infortunato Johann Zarco proprio con la Honda di LCR.

Crutchlow affronta questo fine settimana la sua sesta gara consecutiva, in attesa che il francese rientri dopo il grave infortunio subito a Barcellona, cosa che ha in programma per settembre, secondo quanto annunciato dallo stesso team di Lucio Cecchinello.

Marco Bezzecchi, Aprilia RSV4, test a Misano Foto di: Aprilia Racing

Bagnaia e Bezzecchi alla ricerca del "fit"

Quelli che dovranno sottoporsi ad una visita medica giovedì al centro medico di Silverstone sono Marc Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Il pilota dell'Aprilia ha dovuto operarsi alla clavicola lesionata al Sachsenring il 12 luglio, e ha approfittato della pausa estiva per sottoporsi ad un intervento di routine e pulire una lesione al ginocchio sinistro, il 17 luglio. Cosa che lo obbliga a superare una visita da parte del dottor Angel Charte, direttore medico della MotoGP, per poter competere a Silverstone.

Anche Bagnaia ha approfittato dell'estate per risolvere un problema di sindrome compartimentale al braccio destro, sottoponendosi ad un intervento di fasciotomia endoscopica presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena lo scorso 15 luglio.

Entrambi i piloti sono stati visti, la scorsa settimana, allenarsi con il resto dei membri della VR46 Riders Academy in un test svolto sul circuito di Misano con delle moto sportive stradali.