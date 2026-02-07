Vai al contenuto principale

MotoGP

MotoGP | Yamaha assicura che Quartararo tornerà nei test in Thailandia

Infortunato alla mano destra durante i test di Sepang, Fabio Quartararo tornerà in sella alla sua Yamaha V4 tra due settimane per gli ultimi test invernali a Buriram.

Léna Buffa
Pubblicato:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Mentre i team della MotoGP sono riuniti a Kuala Lumpur per il grande evento pubblico di lancio della stagione, Fabio Quartararo è lontano migliaia di chilometri. Il francese ha dovuto lasciare il Paese dopo il primo giorno di test che si è tenuto questa settimana a Sepang, dopo essersi infortunato alla mano destra in una brutta caduta.

Anche se era tornato in pista in seguito, il pilota della Yamaha ha finito per rinunciare ai due giorni successivi, dichiarando di essersi rotto il dito medio, che tra l'altro sanguinava copiosamente. "Se fosse stato un weekend di gara, avrei potuto continuare, ma non ha senso fare altri due giorni", aveva spiegato allora.

Il suo team manager, Massimo Meregalli, ha aggiunto sul sito ufficiale della MotoGP, al termine del test: "Per noi era importante evitare qualsiasi rischio aggiuntivo. La maggior parte del lavoro era già stata fatta ed eravamo tutti d'accordo che fosse meglio che si curasse e fosse pronto per il test di Buriram". Il manager italiano ha anche precisato che il dito del suo pilota stava "già meglio", cosa che oggi confermano le ultime informazioni.

Il campione del mondo 2021 è infatti tornato a casa sua ad Andorra e si è sottoposto a degli esami a Barcellona, che si sono rivelati rassicuranti. Sabato ha inviato un video messaggio ai fan riuniti a Kuala Lumpur per scusarsi della sua assenza e ne ha approfittato per dire: "Sono dovuto tornare a casa per vedere se il mio dito aveva bisogno di un intervento chirurgico e va tutto bene".

Presente sul palco, Paolo Pavesio, direttore esecutivo di Yamaha Motor Racing, ha assicurato che l'assenza di Fabio Quartararo sarà quindi molto breve. "Fabio non è qui con noi perché si è infortunato durante i test", ha dichiarato. "Ma prima di tutto, voglio dire che sta bene, quindi sarà sicuramente presente al test in Thailandia e correrà la prima gara".

Rivedremo quindi Fabio Quartararo in sella alla Yamaha il 21 e 22 febbraio per l'ultimo test pre-stagionale, organizzato sul circuito di Buriram. È lì che si terrà anche il primo Gran Premio del campionato, la settimana successiva. Per Yamaha si tratterà di completare la preparazione di una moto completamente nuova e di rassicurarsi dopo il problema al motore che ha momentaneamente interrotto i test questa settimana.

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto di: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Aldeguer incerto prima del GP del Brasile

L'altro assente oggi a Kuala Lumpur è Fermin Aldeguer, che si è rotto una gamba un mese fa durante degli allenamenti all'Aspar Circuit. Il suo direttore sportivo al Gresini Racing ha fatto sapere che un nuovo controllo medico, che avrà luogo molto presto, permetterà di precisare la data del suo ritorno, ma che la sua presenza al primo Gran Premio della stagione è per il momento molto incerta.

"Penso che sia abbastanza certo che ci sarà in Brasile", ha dichiarato il responsabile al sito ufficiale della MotoGP, "d'altra parte sta ancora lavorando molto duramente per essere a Buriram, ma dobbiamo valutare i rischi e lo stato dell'osso. Per il momento, quindi, aspettiamo la risposta dei medici".

Leggi anche:

