MotoGP | Yamaha "apre la mente" con la consulenza di Marmorini

Il campione del mondo in carica ed attuale leader del Mondiale, Fabio Quartararo, è stato molto critico nei confronti della Yamaha per la mancanza di progressi mostrata durante l'inverno con la moto 2022.

In particolare, Quartararo ha criticato il fatto che la moto non sia ancora in grado di fornire una velocità di punta per sfidare alla pari i suoi rivali. Un problema che si protrae ormai da tempo.

Per risolvere questo problema, la Yamaha ha iniziato a lavorare con Luca Marmorini, ex responsabile dei motori di Ferrari e Toyota in Formula 1, che ha assunto un ruolo di consulente.

Meregalli afferma che questo dimostra la volonta della Yamaha di lavorare al di fuori dei propri confini e si aspetta che i risultati comincino a vedersi alla fine dell'anno.

"Le speranze non riguardano solo questa nuova sinergia, ma il modo in cui anche in Giappone hanno cambiato il modo di ragionare", ha detto Meregalli prima della pausa estiva della MotoGP.

"Hanno sempre lavorato internamente, ma ora stanno iniziando ad essere più aperti e concentrati sul miglioramento della moto e dei risultati".

"Sicuramente mi aspetto di vedere qualche risultato da questa nuova collaborazione, probabilmente alla fine della stagione, perché come potete immaginare stanno già lavorando alla moto e al motore del prossimo anno. Ma sono molto contento e molto fiducioso".

Luca Marmorini, Ferrari Electronics and Engine Director and Stefano Domenicali, Ferrari General Director Photo by: Sutton Images

Marmorini ha iniziato a lavorare in F1 nel 1990 con la Ferrari ed è rimasto con la squadra fino al 1999, prima di passare alla Toyota per il debutto del costruttore giapponese nella massima formula.

È tornato alla Ferrari dopo l'uscita della Toyota dalla F1 nel 2009 e vi è rimasto fino al 2014. Da febbraio lavora con la Yamaha.

Il suo legame con la Yamaha rappresenta un significativo cambiamento di filosofia da parte del marchio, con il nove volte campione del mondo Valentino Rossi che due anni fa aveva rivelato che il reparto tecnico giapponese "faceva quello che voleva".

"Più o meno abbiamo problemi simili da molto tempo, quindi penso che il prossimo anno non cambierà molto", aveva detto Rossi nel 2020. "Penso che comunque i giapponesi ascoltino i commenti dei piloti, ma alla fine facciano quello che vogliono. Hanno già in mente cosa vogliono fare".

Nonostante le sue frustrazioni per la situazione dei motori, Quartararo ha firmato un nuovo accordo biennale per rimanere con la Yamaha fino alla fine del 2024.

L'anno prossimo il marchio ridurrà la sua presenza alle due sole moto del team ufficiale, dopo che la RNF Racing di Razlan Razali ha scelto di legarsi ad Aprilia.