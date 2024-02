MotoGP | Yamaha: appaiono tre flap sul codone e lo scarico alto

Fabio Quartararolo si lamenta. Su una pista ad altissimo grip come quella del Qatar, il pilota francese critica la carenza di aderenza sulla gomma posteriore, specie quando monta una gomma Michelin nuova per tentare il time attack. Risultato: la M1 non riesce ad estrarre il potenziale che potrebbe esserci nella MotoGP giapponese e il transalpino rischia di trovarsi di nuovo in mezzo al gruppo, rinnovando una situazione che lo aveva visto in grande difficoltà l’anno scorso.

La squadra, però, non sembra inerme di fronte alle (giuste) critiche del campione del mondo 2021. Nella prima giornata di test sul tracciato di Lusail i tecnici di Iwata hanno introdotto delle modifiche che dovrebbero andare nella giusta direzione, ma per ora non hanno dato i risultati attesi.

Yamaha Factory Racing: ecco lo scarico alto Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing_: si nota lo scarico a fetta di salame in basso Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La novità più appariscente è stata certamente l’adozione di due soluzioni di scarico: a quella abituale a fetta di salame che soffia in basso in prossimità del forcellone posteriore si è sostituita la versione con il tubo lungo che va a soffiare sotto al codone sul lato destro, riprendendo dei concetti ampiamente sviluppati da altri per sfruttare al massimo l’effetto del soffiaggio dei gas di scarico roventi.

L’Aprilia sulla RS-GP24 ha modificato il codone per trasformarlo in un estrattore di F1 memoria e i cambiamenti Yamaha danno la sensazione che si stia inseguendo delle soluzioni simili, ma con tempi di reazione terribilmente più lenti rispetto alle squadre italiane, molto reattive nell’evoluzione delle ultime idee aerodinamiche.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing: ecco i tre flap verticali sul codone Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ha destato curiosità sulla M1 anche la comparsa di tre flap verticali applicati alla soluzione standard esistente: i tre elementi creano dei soffiaggi e hanno la funzione di creare downforce durante la staccata, ripulendo anche il flusso della scia con aria che può essere stabilizzata, migliorando anche l’efficienza sul dritto alla ricerca di migliori velocità massime. Segno che l'ala posteriore a sbalzo non ha risposto alle aspettative secondo le attese dei tecnici.

La realizzazione è chiaramente posticcia con parti in prototipazione rapida, ma c’è l’ansia di trovare delle soluzioni sulle quali lavorare perché ormai una stagione è alle porte…