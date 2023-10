MotoGP | Warning a 4 piloti per la pressione gomme sotto al limite

Il GP dell'Indonesia ha visto tre piloti ricevere un'ammonizione per aver superato i limiti autorizzati in termini di pressione degli pneumatici. Da quando è stata introdotta la misura volta a monitorare questi parametri in un quadro rigoroso durante le gare, Maverick Viñales (a Barcellona) e Dani Pedrosa (a Misano) erano già stati segnalati per aver superato le cifre da rispettare, ma mai prima d'ora erano stati trovati così tanti piloti durante lo stesso evento.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46), Franco Morbidelli (Yamaha), Raul Fernandez (RNF) e Aleix Espargaro (Aprilia) sono risultati tutti al di sotto dei limiti raccomandati da Michelin durante la gara domenicale del Gran Premio a Mandalika. È stata una prova difficile per gli pneumatici, con temperature dell'asfalto che hanno raggiunto i 62°C, secondo Michelin. La guida al di sotto della pressione autorizzata costituisce una violazione dell'articolo 2.4.4.9 del regolamento, che ora disciplina queste regolazioni degli pneumatici, nonostante la riluttanza espressa al momento dell'introduzione di questa misura.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

A partire dal GP di Gran Bretagna di quest’anno è stato istituito un sistema di controllo del rispetto delle procedure tramite sensori, con misure volte a garantire che ogni pilota abbia corso con la pressione minima indicata per almeno il 30% della gara sprint e il 50% della gara principale. La decisione emessa domenica dalla giuria non specifica la pressione registrata, il tempo in cui il limite non è stato rispettato, né lo o gli pneumatici coinvolti.

Prima di incorrere nel rischio di squalifica, i commissari mostrano una certa indulgenza durante i primi mesi di applicazione di questa regola. La prima infrazione comporta solo un'ammonizione: questo è stato il caso dei tre piloti colti in fallo domenica in Indonesia. In caso di recidiva, invece, si applicheranno delle penalità sultempo: la seconda infrazione costerà tre secondi, la terza sei secondi e la quarta 12 secondi, che verranno aggiunti al tempo di gara del pilota colpevole.