MotoGP | VR46: livrea speciale a Mandalika per la gara di "casa"

Sarà pura adrenalina: il Pertamina Enduro VR46 Racing Team arriva al circuito di Mandalika per la prima volta vestendo i colori di Pertamina Lubricants, il principale partner del progetto MotoGP dall’inizio della stagione corrente.



Una settimana impegnativa e ricca di appuntamenti per Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio ad iniziare dalla parata ufficiale dei piloti della MotoGP, mercoledì dalle 16.00, in località Mataram. Un climax di emozioni fino a domenica quando la squadra sarà in pista con una speciale livrea (unveil in circuito giovedì 26 settembre alle 4:45 pm locali).



Tante aspettative e la speciale accoglienza dei tifosi locali per supportare le Ducati Desmosedici GP della compagine di Tavullia. Torna al lavoro con i primissimi nel mirino, Marco dopo l’ottima P4 a Misano e un altro weekend davvero solido con punti in entrambe le distanze.

"Non vedo l’ora di partire e arrivare in Indonesia anche per la parata di mercoledì. Siamo stati ospiti a Bali quest’estate e il clima e l’accoglienza sono stati semplicemente pazzeschi. Sarà speciale! In più con questa gara, iniziano una serie di GP su alcuni dei miei circuiti favoriti del calendario. Arriviamo da un weekend molto solido a Misano, siamo cresciuti ancora. Full gas in questo altro GP di casa!", ha detto Bezzecchi.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ripresa del ritmo step by step invece per Fabio ancora alle prese con il dolore alla spalla e le conseguenze della caduta dello scorso venerdì. La Top10 può essere un risultato realistico.

"Arrivare in Indonesia sarà qualcosa di speciale, considerato che sarà il nostro nuovo GP di casa! Sarà una settimana impegnativa, ma l’accoglienza sono sicuro sarà davvero unica. A Misano, soprattutto nella gara lunga, abbiamo fatto fatica. La caduta del venerdì ha complicato tutto. Recuperiamo energie, torniamo al lavoro, cerchiamo di ricucire il gap e riprendere confidenza alla guida. Il tifo locale sicuramente sarà una carta in più!".