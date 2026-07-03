MotoGP | VR46 e Ducati insieme fino al 2029: il team di Valentino Rossi sarà ancora factory supported

Avanti insieme almeno per altri tre anni. Questa mattina il VR46 Racing Team e la Ducati hanno ufficializzato di aver rinnovato il loro rapporto di collaborazione, iniziato nel 2022, fino al termine della stagione 2029, con la squadra di Tavullia che continuerà ad avere lo status di team factory supported della Casa di Borgo Panigale.

Una partnership, quella tra il costruttore bolognese ed il team di Valentino Rossi, che in realtà non è mai stata messa in dubbio, ma che ora è stata messa nero su bianco, per portare avanti un rapporto che fin qui ha dato ottimi frutti, con 4 vittorie e 16 podi raccolti in questi primi quattro anni e mezzo di collaborazione, che lo scorso anno hanno portato alla promozione a team factory supported.

E i risultati si stanno vedendo anche quest'anno, visto che dopo 10 Gran Premi, quindi quasi a metà stagione, Fabio Di Giannantonio è il miglior ducatista nella classifica iridata, ad appena 16 punti di distacco dal leader Jorge Martin. Inoltre, ha ottenuto la vittoria nel Gran Premio di Catalogna dello scorso magglio.

Così, nulla cambia e tutto viene confermato anche per la prossima stagione: nel box saranno presenti due Ducati Desmosedici GP, una ufficiale, che riceverà gli aggiornamenti nel corso dell’anno, e una non ufficiale in configurazione standard, entrambe supportate dal personale tecnico Ducati già operativo all’interno del team.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Siamo davvero molto orgogliosi di annunciare il rinnovo con Ducati in quanto Factory Supported Team in MotoGP anche per i prossimi tre anni. Ricoprire questo ruolo è stato sin da subito un grande onore e ha rappresentato un momento importante per tutto il gruppo. Ma confermarsi è ancora più significativo, abbiamo dimostrato una grande solidità con un lavoro incredibile da parte di tutti i membri del Pertamina Enduro VR46 Racing Team", ha detto Alessio "Uccio" Salucci, team director della VR46.

"Ci tengo a ringraziare tutti coloro che lavorano nella squadra, i partner che ci supportano e Ducati, in particolare Luigi Dall’Igna, Claudio Domenicali e Mauro Grassilli, che non solo hanno creduto in noi e nel nostro progetto, ma hanno confermato con questo rinnovo che la direzione intrapresa è quella giusta. Con il cambio di regolamento per il 2027, le prossime stagioni in MotoGP saranno una bella sfida, ma siamo sempre pronti, e le affrontiamo con entusiasmo e solidità per raggiungere obiettivi sempre più grandi. Sicuramente questa sinergia di successo tra il team e Ducati sarà proficua per entrambe le parti", ha aggiunto.

Anche il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, non ha nascosto la sua soddisfazione per il proseguimento della partnership: "Fin dall’inizio della nostra collaborazione, il Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha dimostrato grande solidità, competenza e passione. In questi anni abbiamo raggiunto insieme traguardi importanti. Siamo molto felici di poter proseguire questo percorso almeno fino al 2029, rafforzando ulteriormente una partnership che ci ha già dato grandi soddisfazioni. Questo rinnovo consolida un rapporto basato su valori condivisi, visione comune e obiettivi ambiziosi. Sono convinto che continueremo a raggiungere risultati di rilievo anche in futuro. Desidero infine ringraziare Valentino Rossi, Alessio Salucci, Pablo Nieto e tutte le persone del team per la loro professionalità e dedizione".

Annunciato il rinnovo con Ducati, ora è lecito aspettarsi che a breve possano arrivare le ufficialità anche per quanto riguarda i piloti che difenderanno i colori della VR46 nella prossima stagione. Da una parte è già certo, ma non ancora annunciato, l'arrivo di Fermin Aldeguer dal Gresini Racing, che prenderà proprio il posto di "Diggia", promesso sposo della KTM. Nell'altro lato del box invece è sempre più probabile che possa arrivare l'attuale dominatore del Mondiale Superbike, Nicolò Bulega, che insieme a Michele Pirro si sta già occupando dello sviluppo della moto 850cc che debutterà nella prossima stagione. Tra le altre cose, il pilota reggiano è una vecchia conoscenza, essendo stato uno dei membri della VR46 Riders Academy quando ha mosso i suoi primi passi nel Mondiale.