MotoGP | VR46 con i colori dell'Indonesia a Mandalika per celebrare Pertamina

Prime ore in Indonesia per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team e un’accoglienza davvero speciale. Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sono stati accolti ieri dai tifosi locali presso il Lombok International Airport prima di spostarsi a Mataram, dove hanno preso parte alla parata dei piloti MotoGP per le vie della città. Un benvenuto davvero caloroso con migliaia di tifosi in strada a seguire il convoglio dei piloti fino ad arrivare a Teras Udayana per il finale M&G con i fan.

Entusiasmo e adrenalina anche oggi in circuito con l’incontro con tutta la famiglia di Pertamina Lubricants per l’unveil della speciale livrea e tuta con cui Marco e Fabio saranno in pista domenica per il GP. Due strisce monocromatiche orizzontali di uguali dimensioni, rossa nella parte alta e bianca nella parte bassa, coloreranno le Ducati Desmosedici GP per onorare nel migliore dei modi la partnership tra la squadra di Tavullia e l’azienda indonesiana. Un abbraccio a tutta la comunità dei fan e degli appassionati che ci supportano con tanto affetto e rispetto dall’Indonesia.

"Sono davvero contento che come squadra siamo riusciti ad onorare la nostra partnership con Pertamina Lubricants con questa carena speciale con i colori dell’Indonesia. Questo è diventato il nostro terzo GP di casa: ci hanno accolto in maniera straordinaria, con un affetto davvero incredibile e una forma di rispetto senza eguali. Al disegno originario infatti, ci hanno chiesto di aggiungere la striscia giallo fluo che percorre tutta la moto nella sua lunghezza a simboleggiare il prezioso legame tra VR46 e questo Paese. Non possiamo che essere orgogliosi di come stiamo lavorando insieme su questo progetto per raggiungere risultati sempre più ambiziosi", ha detto il Team Director, Alessio "Uccio" Salucci.

"Non vediamo l'ora di vedere in pista il Team nella nostra gara di casa e con la nuova livrea, simbolo dell'entusiasmo e della passione dell'Indonesia al mondo. Vorrei invitare tutti i fan della MotoGP in Indonesia a supportare il Pertamina Enduro VR46 Racing Team e a celebrare questo evento con tutto il nostro orgoglio", ha aggiunto Werry Prayogi, President Director PT Pertamina Lubricant.