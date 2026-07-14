MotoGP | Votare contro l'apertura dei motori KTM è un problema di sicurezza per tutti

Nelle ultime ore ha fatto discutere abbastanza il caso che si è venuto a creare intorno ai motori della KTM in MotoGP. In questa stagione, la Casa di Mattighofen ha sofferto diversi problemi di affidabilità e la cosa è sotto gli occhi di tutti, con il GP di Catalogna che ha vissuto l'esempio più eclatante.

Pedro Acosta era al comando della gara di Barcellona quando la sua RC16 si è ammutolita improvvisamente e Alex Marquez, che era nella sua scia, non ha potuto fare nulla per evitarlo, finendo poi fuori pista ed iniziando una carambola terrificante nella quale fortunatamente ha riportato "solo" la frattura di una clavicola ed una frattura marginale della vertebra C7.

Il fatto che sia andata bene in quell'occasione, però, non vuol dire che andrà sempre così. Anche perché quella rottura non è stata un episodio isolato. Lo stesso giorno, anche Enea Bastianini era stato costretto a fermarsi a causa di un guasto. E lo "Squalo di Mazarron" è rimasto a piedi anche nella gara di Brno e nelle prove ad Assen, dove tra l'altro la moto era rimasta accelerata, regalandogli un brivido non indifferente.

Al Mugello poi, sempre durante le prove, la fortuna ha voluto che non ci fosse nessuno a tallonare di Brad Binder quando la sua moto si è rotta proprio a ridosso della linea del traguardo, ad una velocità che probabilmente era già superiore ai 300 km/h. Insomma, le avvisaglie sono state parecchie e i tecnici austriaci hanno anche già provato a metterci una pezza riducendo il regime di rotazione del motore, ma anche questo non è bastato.

KTM Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Per questo, in occasione del Gran Premio di Germania, l'ultimo prima della pausa estiva, la KTM ha presentato una richiesta formale alla MSMA, l'associazione dei costruttori, per aprire i suoi motori per questioni di sicurezza e provare a trovare una soluzione.

La Casa di Mattighofen, infatti, si trova nella fascia C del sistema di concessioni, che impone un congelamento dei motori, che devono essere sigillati prima della gara inaugurale, e l'utilizzo massimo di otto unità nell'arco del Mondiale (Acosta e Binder ne hanno già montati sei in metà campionato!). Dunque, da questo punto di vista non ci sarebbe spazio di manovra, a meno che i costruttori non votino in maniera unanime a favore di una deroga per questioni di sicurezza appunto.

Un protocollo che fu già applicato nel 2020, quando la Yamaha ebbe un problema relativo ad una partita di valvole difettose. E qui forse risiede la differenza rispetto a quella situazione, perché la Casa di Iwata dichiarò apertamente alla concorrenza quale fosse il problema. In questo caso, invece, la sensazione è che la KTM abbia bisogno di rompere i sigilli proprio per capire a cosa siano dovute queste anomalie.

"La situazione non è facile, c'è qualcosa che non va nei nostri motori. Sappiamo che questo rischio esiste ancora in alcune unità, per cui ne abbiamo attivate altre (nuove) per evitarlo. C'è un problema e dobbiamo risolverlo; ci sono motori che non possiamo usare anche per motivi di sicurezza. Dobbiamo sfruttare le vacanze estive per farlo", ha detto senza girarci intorno Pit Beirer ai microfoni di Sky Sport MotoGP, assicurando di aver già ricevuto il via libera dall'Aprilia in questo senso.

Pit Beirer, Head of KTM Motorsport Foto di: Alexander Trienitz

Tra gli altri, l'ostacolo più difficile da sormontare sembra essere rappresentato dalla Ducati, anche se in generale c'è il timore che la KTM, oltre a risolvere i problemi di affidabilità, possa garantirsi anche un vantaggio in termini prestazionali. E in un Mondiale così serrato, con i primi otto racchiusi in appena 65 punti, è un rischio che non tutti sembrano disposti a prendersi.

Tuttavia, sono sicuramente molto più grandi quelli che si continueranno a correre in pista se non si permetterà al marchio austriaco di intervenire. E non solo per i suoi piloti. Del resto, fin qui l'unico ad essersi fatto male per le rotture delle KTM è stato Alex Marquez, che sarà sì un pilota "orange" nella prossima stagione, ma quest'anno guida una Ducati.

Questa quindi è una di quelle situazioni in cui la sicurezza dei piloti dovrebbe essere messa al primo posto rispetto a tutto il resto, ricordandosi che sono i primi attori di uno spettacolo che senza di loro non esisterebbe neanche...