MotoGP | “Viva Miller”: il gesto per la partenza fulminea al Mugello

“La qualifica è diventata fondamentale se in gara si vuole stare davanti”. Questo è il leitmotiv della MotoGP attuale, in cui la posizione in griglia di partenza ha assunto un ruolo importante nello svolgimento della gara. Con i prototipi sempre più sofisticati grazie anche a un’aerodinamica estremamente sviluppata (forse fino all’eccesso?), la qualifica è diventata un momento chiave nel weekend di gara.

KTM però smentisce brutalmente questa nuova regola non scritta e, soprattutto in queste prime gare della stagione, ci ha regalato spettacoli incredibili con le partenze fulminee da parte dei suoi portacolori, Jack Miller e Brad Binder. Quest’ultimo è stato forse l’esempio più eclatante: a Termas de Rio Hondo ha vinto la Sprint partendo dalla 15esima casella e mettendo a segno una grande rimonta avvenuta già nei primi metri. Dal semaforo alla prima staccata infatti ha guadagnato ben 10 posizioni, una situazione che si vede ormai raramente in MotoGP.

L’ultimo ad aver mostrato l’efficacia delle RC16 in partenza è stato Jack Miller, che al Mugello scattava dalla seconda fila ed è stato autore di una partenza che ha fiocinato tutti i piloti davanti a sé. L’australiano, si sa, oltre ad essere un pilota di spessore è anche un personaggio singolare e amato per la sua bizzarria. Al Gran Premio d’Italia non è stato da meno e, in pieno rettilineo subito dopo la partenza, ha alzato due dita in segno di vittoria appena si è reso conto dello straordinario spunto che gli ha consentito di andare al comando alla prima curva.

Un gesto singolare e simpatico quello di Miller, ripreso dalla telecamera on board di Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati si è visto sfrecciare accanto la KTM dell’australiano, che ancora una volta ha mostrato l’incredibile crescita della RC16, rimasta un po’ nell’ombra la scorsa stagione. “Beh, la partenza è stata fantastica, ho avuto uno spunto pazzesco e ho quasi passato Pecco ancora prima che lui iniziasse a muoversi. Ho anche sollevato due dita per celebrare la mia partenza”, ha dichiarato l’australiano al termine della gara, che ha concluso in settima posizione.

Il segreto delle partenze? Lo sviluppo dell’abbassatore, che in questo momento risulta addirittura più efficace rispetto a quello di Ducati, che lo aveva introdotto ormai nel 2018 (all’epoca solo al posteriore). Questo è ciò che consente ai due piloti del marchio austriaco di essere estremamente rapidi in partenza e smentire la concezione attuale per cui la qualifica è paradossalmente quasi più importante della gara.

Se c’è un pilota che però può mostrare questa grande capacità in modo particolare e bizzarro, questo è sicuramente Jack Miller, che ancora una volta ha dato spettacolo non solo con la sua capacità di guida, ma anche con il modo scanzonato e simpatico di approcciare alle telecamere (ovunque siano posizionate). I gesti di Jackass non passano mai inosservati e questo non poteva essere da meno. È proprio il caso di affermare “Viva Miller”, dunque, come si è soliti dire in questi casi quando l’australiano si mostra in tutta la sua esuberanza.