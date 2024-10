MotoGP | Vinales sulle difficoltà Aprilia: "Problema meccanico, non del pilota"

Maverick Vinales rimane ottimista in vista del Gran Premio del Giappone di MotoGP. Il pilota spagnolo si è già contrapposto al suo compagno di squadra Aleix Espargaro in Indonesia, dove pensava di poter ottenere un grande risultato. Alla fine, ha lasciato Lombok con il sesto posto nella gara di domenica ed il settimo nella Sprint di sabato, ma con buone sensazioni, ritenendo che anche il podio fosse possibile se le qualifiche fossero andate un po' meglio (è partito decimo).

In vista del round di Motegi di questo fine settimana, il pilota dell'Aprilia, con cui ha sempre meno tempo per salutarsi prima del suo passaggio alla KTM, ha puntato sul miglioramento del sabato, che spera sia la chiave per ottenere risultati migliori.

"Spero di continuare con la progressione delle ultime due gare. Sappiamo che tutto dipende dai tempi, dobbiamo mettere tutto in un giro veloce", ha esordito Vinales parlando ai media, compreso Motorsport.com, giovedì. In un'analisi tecnica, tuttavia, il pilota delle Roses ha riconosciuto che la RS-GP non è cambiata rispetto a quella di inizio stagione: "Stiamo lavorando molto sulla frenata. La moto è la stessa di inizio anno".

In effetti, uno dei motivi che inducono Maverick ad essere ottimista è proprio questo: è convinto che la crisi di risultati che la Casa di Noale sta attraversando in questo momento sia dovuta più al livello della moto italiana stessa che alla sua scarsa forma come pilota.

"La fiducia è intatta quando ciò che ci frena è un problema meccanico, non un problema del pilota. In termini di guida sono molto soddisfatto delle mie prestazioni. Siamo qui per migliorare e la squadra è la prima a voler vincere. Se andassimo bene, vinceremmo, ma dobbiamo essere onesti con noi stessi".

Il pilota catalano è convinto che in questo momento sta guidando meglio che all'inizio del 2024, quando ha vinto il Gran Premio delle Americhe ad Austin. Vinales attribuisce i problemi della RS-GP ai mancati miglioramenti tecnici.

"Sto guidando meglio rispetto ad Austin, dove ho vinto. Forse i punti su cui ci siamo concentrati per migliorare la moto non erano quelli giusti. Abbiamo inserito molte nuove parti che non hanno funzionato. Per quanto riguarda l'aerodinamica, Aprilia sperava di fare lo stesso salto che abbiamo fatto nel 2022, quando abbiamo aggiunto la carenatura laterale che ha generato l'effetto suolo, ma non è successo", ha detto.