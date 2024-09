MotoGP | Vinales: "Sui rettilinei fatico a respirare per il calore che arriva dalla moto"

Maverick Vinales ha tagliato il traguardo ad undici secondi da Jorge Martin, vincitore della Sprint, e nella stessa posizione che occupava sulla griglia di partenza. Ha preceduto di poco il suo compagno di squadra di Noale, Aleix Espargaro. Entrambi hanno difficoltà in condizioni di caldo torrido come quelle trovate ieri al circuito intitolato a Marco Simoncelli, dove la temperatura ambiente era di oltre 30 gradi alle 15:00, quando si sono spenti i semafori.

Le previsioni indicano un cielo nuvoloso per domenica, ma la gara lunga dovrebbe svolgersi più o meno con lo stesso caldo. Dopo questo Gran Premio e quello successivo, che si svolgerà tra due settimane sulla stessa pista, la carovana del Campionato del Mondo intraprenderà il viaggio transoceanico, dove di solito il termometro sale, soprattutto in occasione di eventi come Indonesia, Thailandia e Malesia.

Maverick Vinales, che già sabato ha messo in evidenza quanto fosse in difficoltà con il caldo che sentiva sulla RS-GP, ha dichiarato in seguito di essere preoccupato per quello che lo aspetta nelle gare transoceaniche. "Sono molto preoccupato per le gare in Asia", ha detto lo spagnolo, che si è ritirato dal Gran Premio della Thailandia dello scorso anno a causa del "caldo infernale" che emanava la sua moto.

"Il problema è che sui rettilinei il calore ti arriva in faccia. Ci sono momenti in cui è difficile rimanere concentrati, perché faccio fatica a respirare", ha aggiunto il pilota di Roses, che l'anno prossimo passerà alla KTM.

Anche Espargaro non sarà più nel box della Casa di Noale, perché andrà ad unirsi alla test team Honda, ma accusa lo stesso problema. "E' stato molto difficile a causa del calore che trasmette la moto. Sia io che Maverick eravamo al limite dal punto di vista fisico, e questo è strano".

"La nuova carena è peggiore in termini di calore rispetto alla precedente", ha aggiunto il maggiore dei fratelli di Granollers, impressionato dall'ennesima dimostrazione di forza delle Ducati. "Partire da così lontano (13°) mi ha reso la vita più difficile del dovuto. Ma le quattro Ducati 2024 stanno davvero volando", ha detto il #41.