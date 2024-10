MotoGP | Vinales: "Al primo giro sembravo un birillo"

Il pilota dell'Aprilia ha vissuto un sabato altalenante, ottenendo un'ottima prestazione in qualifica, necessaria per poter fare bene in gara, e una brutta partenza nella Sprint, dove un errore nello sgancio dell'abbassatore anteriore gli ha fatto perdere molte posizioni.

"Sono partito bene, ma non si è sganciato l'abbassatore anteriore alla prima frenata”, ha spiegato il pilota Aprilia riferendosi al sistema che viene utilizzato solo in partenza per abbassare l’anteriore ed evitare che si sollevi la ruota al via della gara.

Un portavoce di Aprilia ha spiegato a Motorsport.com che il sistema non ha avuto un malfunzionamento, ma aveva semplicemente bisogno di una frenata forte alla prima curva per sganciarsi e permettere alla moto di tornare alla sua altezza standard. Così si attivano tutti i sistemi, ma senza quella frenata la moto è rimasta abbassata.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Maverick Vinales, Aprilia Racing Team, forman la primera fila de la parrilla en Japón Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Con questo problema, la gara di Vinales ha iniziato a complicarsi dal principio: “La verità è che la partenza è stata buona, ma non essendosi sganciato l’abbassatore, alla seconda curva mi sono quasi messo la moto per cappello! Con la moto abbassata davanti, non funzionano alcuni sistemi, come l’antiwheelie”.

Così, nelle prime curve il pilota Aprilia ha faticato fino a quando è riuscito a stabilizzare la moto e cercare il suo ritmo: "Al primo giro sembravo un birillo". Ma ormai era già 11°, avendo perso ben otto posizioni e qualsiasi opzione di lottare per il podio. Tuttavia, il pilota di Roses crede che questa possibilità non sarebbe stata così concreta pur partendo bene, dato che Pedro Acosta ha dettato un ritmo infernale che è stato tenuto solo da Bagnaia: “Non avevo nemmeno il ritmo per stare con i piloti davanti, forse nel gruppo con Franco Morbidelli (per la quinta posizione, ndr)”.

Domenica, Vinales avrà una nuova opportunità nella gara lunga a Motegi. Lì, partirà nuovamente dalla prima fila e proverà a sganciare bene l'abbassatore. Così, tenerà di restare a contatto con i piloti di testa al primo giro, e per questo spera che la gomma media possa aiutarlo nell’impresa.