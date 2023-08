MotoGP | Vinales: "Spero in un miglioramento per le partenze a Misano"

Maverick Vinales non ha voluto essere così duro con il sistema di partenza dell'Aprilia questa domenica come lo è stato sabato, ma per lo spagnolo "è obbligatorio" al giorno d'oggi fare una buona partenza per avere opzioni per lottare per le prime posizioni in MotoGP. Una possibilità che in Austria era alla sua portata a livello di passo, ma che è stata complicata dalle tante posizioni perse allo spegnimento dei semafori.

"Non è cambiato nulla rispetto a sabato, abbiamo girato allo stesso modo, ma è chiaro che in condizioni di gara è tutto molto più complicato. È stato molto difficile controllare gli pneumatici, che sono calati di prestazione molto presto, e seguendo altri piloti sappiamo già che la gomma anteriore si surriscalda ed è difficile perché la pressione sale", ha riassunto Maverick sulla sua gara.

Mentre sabato, nella Sprint, il pilota dell'Aprilia è rimasto bloccato in partenza ed è stato inghiottito nella mischia della prima curva, domenica è riuscito a fare una partenza leggermente migliore, ma non ha potuto evitare di scendere in decima posizione.

"Oggi non ho avuto problemi come ieri con la frizione, ma non è sufficiente. La verità è che è qualcosa che deve essere migliorato, almeno dobbiamo partire come gli altri. Questo aspetto dobbiamo migliorarlo chiaramente perché siamo molto indietro in questo. Dobbiamo aspettare e vedere se riusciamo a fare qualche miglioramento prima di Misano".

La Ducati ha dimostrato una netta superiorità quest'anno, ma la prestazione di questo fine settimana è stata schiacciante e lascia la stagione praticamente senza stimoli.

"Stiamo dando il massimo, la verità è che non posso chiedere nulla di più ai ragazzi del box, che hanno lavorato tutto il weekend in modo eccezionale. Ho guidato al massimo di quello che questa moto può darci. Non è abbastanza, quindi possiamo solo migliorare".

Giovedì Maverick ha dichiarato di guidare una moto diversa da quella del suo compagno di squadra Aleix Espargaró.

"Il setting è molto diverso, qui in Austria la moto era più simile, ma a Silverstone montavo un forcellone diverso, una prova per il 2024, che ci ha penalizzato molto in gara. Poiché non è sufficiente quello che abbiamo, dobbiamo continuare a esplorare e a volte succede come in Inghilterra che in gara non va come ti aspettavi. Si tratta di essere coerenti e di lavorare sodo come stiamo facendo. Mi sento eccezionale in termini di guida, sto guidando la moto molto bene, e bisogna essere costanti e pazienti. Non bisogna mollare".

Anche se sulla carta il Red Bull Ring non è un circuito favorevole all'Aprilia, Maverick non la pensa così.

"Sono andato forte per tutto il weekend su questo circuito, oggi ero pronto a lottare per il podio. Non devi pensare se un circuito ti si addice o meno, devi solo pensare a ottenere il massimo da questa moto. Questo fine settimana lo abbiamo fatto e abbiamo fatto la differenza con le altre Aprilia. Se si guarda al mio ritmo e a quello di Brad Binder, sono gli stessi. La differenza è che lui era secondo alla prima curva e io settimo. È obbligatorio partire bene, come pilota non posso fare di più. Dobbiamo aspettare che questo aspetto migliori", ha concluso il pilota della Costa Brava.

Maverick Viñales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images