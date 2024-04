MotoGP | Vinales sorride: "E' il mio momento migliore con Aprilia"

Per Mavericks Vinales la stagione non è iniziata come aveva previsto, con un nono posto nella Sprint del Qatar, coronato da un decimo posto nella gara di domenica. Ma le cose sono cambiate nella seconda tappa del calendario della stagione MotoGP, tre settimane fa in Portogallo.

Lì il ragazzo della Costa Brava si è trasformato in un pilota veloce e costante, capace di conquistare la sua prima vittoria nella Sprint del sabato, cosa che non aveva mai ottenuto nella scorsa stagione. E se questa era la notizia bomba, domenica è arrivato all'ultimo giro della gara secondo, tallonando il vincitore Jorge Martin, ma un problema al cambio della sua Aprilia lo ha lasciato a piedi e lo ha fatto cadere all'inizio dell'ultimo giro. "Errore umano", ha detto.

Venerdì, nella prima giornata del Gran Premio delle Americhe, Maverick ha mantenuto il buon tono e la velocità di Portimao, chiudendo con il secondo tempo a pochi millesimi proprio da Martin.

"Mi sto divertendo, è un circuito che mi piace e sta andando bene", ha detto il sorridente pilota dell'Aprilia. "Posso migliorare nei settori 3 e 4, e questa sarà la priorità per domani", ha avvertito i suoi rivali.

Maverick Viñales, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo l'errore che ha portato alla rottura del cambio della moto in Portogallo, è ora il momento di rallegrare la squadra nel box.

"Sono molto orgoglioso del lavoro svolto dalla squadra; questo non viene da qui, ma da Portimao. Dobbiamo ancora mettere a punto il freno motore e devo essere un po' più aggressivo", ha detto.

Senza dubbio, Maverick sta attraversando un momento di grande forma, probabilmente il migliore da quando è arrivato in Aprilia due anni fa. "Questo è sicuramente il mio momento migliore con l'Aprilia. Abbiamo trovato una base che funziona molto bene", ha affermato soddisfatto.

Anche se la mescola morbida sembra essere quella giusta per questo circuito sia per la gara breve di sabato che per la gara lunga di domenica, Maverick è titubante. "Entrambe le mescole funzionano per noi, quindi sarà difficile prendere una decisione", ha detto.

Alla fine è rimasto soddisfatto delle prove di partenza effettuate dopo la FP1. "Credo di aver fatto la mia migliore partenza con l'Aprilia oggi. Credo che ora, almeno, non perderemo posizioni sulla griglia di partenza. Vedremo se riusciremo a guadagnare qualche posizione più avanti", ha detto un Maverick più concentrato e felice. "Sono rilassato", ha detto il pilota di Roses