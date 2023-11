MotoGP | Vinales sorride: "Abbiamo capito il segreto dell'Aprilia"

Maverick Vinales è stato uno dei piloti in grado di concludere i test di Valencia con delle sensazioni molto positiva. Il pilota di Roses ha condotto la classifica nella giornata di martedì con un tempo di 1'29"253, anche se il tempo è stata davvero la cosa meno importante. Ciò che contava erano le sue sensazioni positive.

Il #12 ha rappresentato il lato positivo dell'Aprilia in una giornata in cui Aleix Espargaro non ha potuto completare i test pomeridiani, dovendo recarsi in ospedale perché ancora sofferente per la frattura alla gamba subita in Qatar, prima del GP di Valencia.

Vinales ha continuato a seguire la linea di sviluppo della moto di Noale per il 2024 e, nonostante fosse una giornata in cui non erano previsti test troppo importanti, visto che il prototipo della prossima stagione sarà testato a Sepang, è riuscito a sfruttarla al meglio.

"La verità è che mi hanno fatto fare un sacco di lavoro, ma come sempre è molto importante, perché decide molto la direzione da prendere in inverno. Sono molto contento di aver portato praticamente tutto il peso del test, per guidare l'Aprilia per il 2024", ha esordito.

Vinales ha trovato soprattutto novità nel bilanciamento della RS-GP: "Ho finito il test molto contento, anche se il grip non era incredibile. Abbiamo provato diverse cose che ci aiutano a migliorare ancora di più il bilanciamento tra lo pneumatico anteriore e quello posteriore della moto, e questa è un'ottima notizia. Per tutto l'anno abbiamo sofferto di questo squilibrio di grip, e nel test abbiamo cambiato il bilanciamento per avere l'aderenza giusta, che ci aiuta a guidare meglio".

"Abbiamo cambiato il forcellone, un altro concetto. Poi abbiamo cambiato anche la posizione della moto: un serbatoio diverso, una sella molto diversa, che avevo chiesto da tempo.... Questo ci ha permesso di migliorare molto il feeling e i tempi, ovviamente", ha proseguito.

"Non abbiamo provato nulla di nuovo con il motore o il telaio. Volevamo solo confermare la direzione del forcellone per il 2024 e un po' di aerodinamica. Ho provato diverse ali, con molta più deportanza. Ali laterali, come quelle della Ducati. Da questo test, se posso dire una cosa, è che abbiamo ottenuto molti risultati positivi", ha continuato.

Vinales ha poi illustrato la sua filosofia. Lo spagnolo ritiene che l'Aprilia non abbia bisogno di grandi rivoluzioni, ma di piccole cose che vadano "un po' meglio". E che il decimo mancante possa essere messo dalla sua guida, su cui si concentrerà.

"Sto guidando bene la direzione dell'evoluzione della moto. La sento sempre di più. Per quanto riguarda il telaio in carbonio (testato dal collaudatore Lorenzo Savadori martedì), penso che sia ancora troppo presto, devono fare più giri. La nostra moto è un piccolo passo avanti, non siamo così lontani, su molti circuiti è solo un decimo di secondo. Penso che l'anno prossimo riuscirò a guadagnare quel decimo di secondo in termini di guida. Non dobbiamo essere troppo invasivi, dobbiamo provare quattro cose che vadano un po' meglio e basta. Il motore, se abbiamo un qualcosa in più sul rettilineo, ci aiuterà", ha commentato.

Maverick non si è fatto sorprendere dal fantastico debutto di Marc Marquez sulla Ducati del Gresini Racing, aspettandosi che possa incutere timore nei cuori degli altri per il 2024: "Naturalmente non mi ha sorpreso. Ha la moto migliore ed è uno dei migliori piloti, se non il migliore. Non sono affatto sorpreso, lo sapevo già. Quello che mi piace è che farà innervosire gli altri".

Infine, lo spagnolo ha riassunto la sua felicità con l'Aprilia a fine anno: "Voglio essere in lotta. La nostra moto è lì. Mi sono davvero divertito alla fine dell'anno perché abbiamo capito quasi tutto. Abbiamo capito il segreto di questa moto e questo ci apre una grande strada, perché oggi abbiamo provato diverse cose e sai in che direzione devi andare. Voglio essere e sarò la mia versione migliore, quindi mi riposerò un po'", ha aggiunto.