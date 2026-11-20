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MotoGP | Vinales si ferma di nuovo: Pol Espargaró lo sostituirà nel resto del weekend di Portimao

Dopo aver chiuso solamente 19° nella FP1, il pilota della KTM Tech3 si è arreso per l'ennesima volta alla spalla sinistra dolorante. Sulla sua RC16 concluderà il GP del Portogallo il collaudatore Pol Espargaró e poi si cercherà di capire se Maverick potrà tornare a Valencia o meno.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 20 nov 2026, 15:04

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Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Maverick Vinales ci ha provato, ma le sue condizioni fisiche non gli permettono di proseguire il weekend del Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento della MotoGP 2026. Il pilota della KTM Tech3 non è mai riuscito a recuperare completamente dall'infortunio alla spalla sinistra rimediato durante il Gran Premio di Germania dello scorso anno e da allora per lui è iniziato un vero e proprio calvario.

Lo spagnolo si è fermato per ben tre volte dopo questa lesione, l'ultima prima della pausa estiva, con la speranza di riuscire a ritrovare una condizione almeno consona a guidare una MotoGP. Tuttavia, anche l'ultimo tentativo di rientro, avvenuto in Giappone, non è andato come avrebbe sperato il pilota di Roses, che poco più tardi ha anche ammesso di essere tornato soprattutto per non dover rinunciare a tutto il suo ingaggio.

Due settimane fa, in Qatar, Maverick aveva aperto la porta alla possibilità di fermarsi nuovamente se non avesse avuto delle risposte sul perché la sua spalla non riesce a guarire da questo infortunio. In ogni caso, questa mattina però si è presentato regolarmente al via della prima sessione di prove libere a Portimao, non riuscendo tuttavia a fare meglio del 19° tempo.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pochi minuti prima dell'inizio della sessione pomeridiana però la struttura satellite della Casa di Mattighofen ha annunciato il suo forfait ed il suo avvicentamento per il resto del weekend con il collaudatore Pol Espargaró.

"Ho lavorato davvero duramente nell'ultimo mese per tornare al meglio ed essere pronto a competere di nuovo. Purtroppo, questa pista rende molto difficile controllare la moto, e ho anche avvertito un po' di dolore alla spalla. È stata una decisione davvero difficile, perché voglio continuare a spingere, ma abbiamo deciso che è meglio fermarsi", ha commentato Vinales.

"La cosa importante è evitare ulteriori danni alla mia spalla e qualsiasi situazione pericolosa in pista, e continuerò a concentrarmi sul mio recupero. È deludente, soprattutto dopo tutto il lavoro che ho fatto per tornare qui, ma devo ascoltare il mio corpo", ha aggiunto Maverick, che ora proverà a recuperare in vista dell'ultima gara della stagione, prevista per la settimana prossima a Valencia, che al momento potrebbe essere anche la sua ultima in MotoGP, visto che al momento non ha un contratto per il 2027.

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