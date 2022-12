MotoGP | Vinales si aspetta una pressione maggiore nel 2023

Carica lettore audio

Maverick Vinales ha rotto con la Yamaha a metà della stagione 2021 e ha trovato un posto in Aprilia. Il suo adattamento alla RS-GP è stato inizialmente molto difficile, dato che lo spagnolo non aveva mai guidato una moto nella classe regina costruita attorno a un motore V4 - che ha caratteristiche di maneggevolezza completamente diverse - e quindi richiede uno stile di guida differente, rispetto a quello delle Yamaha e delle Suzuki che aveva guidato in precedenza.

L’inizio della stagione è stato difficile, il suo miglior risultato è stato un settimo posto ottenuto due volte nelle prime 10 gare, mentre il compagno di squadra Aleix Espargaro ha vinto in Argentina e ha ottenuto altri quattro podi in quel periodo. Tuttavia, Vinales ha ottenuto due volte il podio in Olanda e in Gran Bretagna, con un terzo podio a Misano in settembre.

Dopo aver concluso la stagione all'11° posto in classifica con 122 punti, Vinales ritiene che l'anno sia stato complessivamente positivo, ma crede che il 2023 porterà con sé maggiori aspettative. "Onestamente, mi sento abbastanza positivo", ha detto quando Motorsport.com gli ha chiesto di valutare la sua stagione a Valencia. "Durante la stagione abbiamo ottenuto buoni risultati e credo che ci siamo trovati abbastanza bene con la squadra e la moto. Quindi, ognuno di noi è a buon punto e credo che questa sia la cosa più importante. All'inizio della stagione ho faticato un po', non conoscevo la moto. L'Argentina è arrivata troppo presto, è un peccato!”.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Credo che in questa stagione sia stato importante rimanere concentrati e imparare molto. Penso che ogni anno sia diverso. Il prossimo anno sarà diverso. Naturalmente avremo molta più pressione di quest'anno, è naturale, ma è anche positivo. Dobbiamo migliorare, dobbiamo rendere chiaro l'obiettivo e poi credo che potremo fare un ottimo lavoro. Dobbiamo lavorare bene, in modo intelligente. Il test sarà molto importante perché ci sono solo pochi giorni, quindi sarà importante fare un test intelligente, un buon test e in modo corretto".

Vinales ammette di non avere obiettivi chiari in termini di risultati per il 2022, se non quello di adattarsi all'Aprilia il più rapidamente possibile. "Non avevo aspettative chiare", ha aggiunto. "Ho solo cercato di guidare la moto in modo corretto. Il mio obiettivo era quello di imparare rapidamente la moto e poi, a partire dalla metà della stagione, ci siamo trovati su un livello davvero buono. Quindi, questo è un aspetto che porterò con me nella prossima stagione ed è quello a cui penso adesso".