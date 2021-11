MotoGP | Vinales: serve di più per rendere l'Aprilia "sua"

Maverick Vinales è passato dalla Yamaha all'Aprilia prima del Gran Premio di Aragon di quest'anno, dopo aver perso il posto all'interno della Casa Giapponese in seguito ad un inasprimento dei rapporti che lo aveva portato a cercare di danneggiare deliberatamente il motore della sua M1 in occasione del GP della Stiria.

Il pilota di Roses ha utilizzato le ultime gare del 2021 come se fossero una lunga sessione di test ed ha proseguito questo lavoro nella due giorni di test veri e propri svolti a Jerez, dicendosi convinto di aver fatto un passo avanti sul fronte della staccata, una delle differenze più grandi che ha trovato finora tra la Yamaha e l'Aprilia.

"In realtà non abbiamo provato nulla di specifico", ha detto Vinales alla conclusione del test. "Abbiamo solo cercato di migliorare il feeling, soprattutto in frenata. E' un'area su cui ho faticato molto, soprattutto in gara. Ma qui abbiamo fatto un grande miglioramento, con la moto e l'elettronica".

Poi ha aggiunto: "Alla fine era l'obiettivo per il test, quindi siamo abbastanza soddisfatti di come lavora la moto, soprattutto in frenata. Io ero abituato ad una moto che si comportava molto diversamente, quindi ho solo bisogno di riadattarmi".

"I ragazzi mi hanno dato una mano, soprattutto sul freno motore, per rendere la moto più dolce in inserimento e poter frenare più comodamente. Questo è quello su cui abbiamo lavorato qui: più stabilità, più confort e questo mi ha permesso di frenare molto più tardi. Quindi è fantastico".

Tuttavia, ha ammesso che, nonostante questo miglioramento, l'Aprilia RS-GP è ancora lontana dall'essere la "sua" moto. "No, non ancora", ha spiegato. "Abbiamo bisogno di molte più cose, di girare di più, di fare più test. Non ancora".

Quando poi gli è stato domandato quale sia l'area su cui dovrà lavorare di più l'Aprilia in vista dei test di febbraio a Sepang, ha aggiunto: "Per noi è il turning l'area in cui dobbiamo migliorare di più. Ma in qualche modo abbiamo capito come possiamo crearlo, dobbiamo solo aspettare fino a Sepang per continuare a provare. Ma è bello che abbiamo una direzione chiara, quindi sono molto soddisfatto di questi test".

