Intervista
MotoGP Malesia
MotoGP | Viñales ritrova la Q2: "Il mio limite è legato al dolore e qui ne sento meno, un sollievo!"
A Sepang le prove del venerdì sono state soddisfacenti per il pilota KTM, che finalmente vede la luce in fondo al tunnel dopo il lungo calvario patito con l'infortunio alla spalla sinistra.
Rubén Carballo Rosa
Pubblicato: 30 ott 2026, 10:59
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Finalmente pare che la situazione stia cambiando, per Maverick Viñales, che nonostante un difficile rientro in MotoGP alcune settimane fa - dove continuava ad avere problemi alla spalla sinistra infortunata al Sachsenring a metà del 2025 - a Sepang ha iniziato alla grande il weekend del GP della Malesia.
Una settimana fa, a Phillip Island, il pilota di Roses ha ammesso che continuava a correre e non si fermava perché, altrimenti, non avrebbe ricevuto lo stipendio previsto dal contratto che lo lega ancora alla KTM; pochi giorni dopo, il catalano ha vissuto uno dei momenti di maggiore gioia del 2026.
In un venerdì molto positivo per la scuderia di Mattighofen, Viñales è riuscito a qualificarsi direttamente per la Q2 in Malesia per la prima volta in questa stagione grazie all’ottavo posto nelle Prove del pomeriggio, a mezzo secondo dal miglior tempo di Marc Márquez e a soli due millesimi dal suo compagno di squadra alla Tech 3, Enea Bastianini.
Viñales ha così potuto festeggiare il suo miglior risultato della stagione, attribuendolo a una netta diminuzione del dolore alla spalla e sottolineando al termine della giornata che il trattamento a cui si sta sottoponendo nelle ultime gare sta dando, finora, buoni risultati.
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Cercherò di resistere per tutto il weekend, ma se durante la Sprint vedo che la spalla inizia a farmi più male, allora mi risparmierò per la gara di domenica. Quindi non c’è dubbio che debba liberarmi del dolore in qualche modo, perché non appena ci riuscirò, potrò andare veloce. Mi fa ancora un po’ male quando accelero, ma molto meno che in Australia”, ha esordito Viñales davanti ai media, tra cui Motorsport.com.
"È da tanto tempo che non corro a un buon livello che ora faccio davvero fatica ad andare molto veloce di scatto. Fatico a guidare e devo cercare di capire come trattare la moto con più delicatezza, per essere più preciso. Ma il tempo sul giro non mi è costato troppo, a dire il vero. Credo di poterlo migliorare un po’".
"Sepang mi sta aiutando, e credo che lo stia facendo anche il trattamento che sto seguendo da Phillip Island. Mi sta alleviando il dolore, e quando fa meno male ho più forza. Credo che questo abbia le sue conseguenze. Continuo a sentire dolore, ma meno. L'obiettivo è arrivare a Portimão e Valencia cercando di non avere male, in modo da vedere i miglioramenti".
"Per fare un esempio, quando ho dolore riesco a sollevare 5kg; senza dolore, ne sollevo 12. Questa è la differenza. E, soprattutto, nelle posture insolite in moto, in cui ci si trova in una posizione molto estrema, la differenza è ancora maggiore. Trattandosi di muscoli molto piccoli, non appena sento male, la mia forza è pari a zero. Ma vedo che, quando il dolore è minore, allora riesco a dare il massimo. La posizione di guida è completamente diversa sul lato sinistro. È questo che ho notato oggi".
Alla domanda su un obiettivo per sabato, Viñales ha risposto: "Sarò contento se il dolore rimarrà come l’ho avvertito oggi. Se le cose continuano così, allora potremo puntare a qualcosa di più nei prossimi circuiti. Perché, ovviamente, le prestazioni arriveranno non appena potrò spingere di più la moto. Purtroppo, questa moto funziona solo quando la si spinge al massimo".
"Quindi non puoi limitarti a guidare, devi spingerla al massimo in ogni momento. Rivedere il mio nome in cima è una boccata d’aria fresca, perché mi fa capire che il limite è il dolore, nient’altro. Perché non appena scomparirà, credo che tornerò dove mi ero fermato al Sachsenring. Quindi questo è il lato positivo".
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