MotoGP | Vinales ritirato per il "calore infernale" dell'Aprilia

Con una temperatura ambientale di oltre 32 gradi, ma soprattutto con un'umidità vicina al 65%, il caldo in pista al Chang International Circuit è stato molto elevato per i piloti della MotoGP, che in alcuni casi hanno avuto problemi a gestire le loro moto. Un esempio è quello di Maverick Vinales, che ha preso anzitempo la via dei box, ritirandosi.

Il weekend era iniziato in modo eccellente per il pilota dell'Aprilia, che è stato primo o secondo in ogni sessione di prove. Almeno fino al momento della verità: le qualifiche. "È una cosa che tende a succedere a noi, il venerdì arrivo al limite della moto e basta", ha spiegato il pilota di Roses, visibilmente contrariato.

"In Q2 abbiamo avuto qualche problema con alcune parti che non erano al massimo e non siamo riusciti a tirare fuori tutto il potenziale della moto", ha aggiunto, spiegando perché è partito nono quando la sua posizione era chiaramente la prima fila per la velocità mostrata nel resto del weekend.

"Quando si parte così indietro sulla griglia, l'Aprilia è un po' un disastro. È stato un fine settimana di alti e bassi e dobbiamo valutare cosa è successo, perché non mi piacciono affatto questi weekend, mi fanno sentire sopraffatto".

Il motivo del ritiro di Maverick a tre giri dalla fine, quando era nelle ultime posizioni, è stato il caldo.

"Non sono riuscito a finire la gara. C'era un caldo infernale che proveniva dalla moto e ho fatto due o tre giri in cui non riuscivo nemmeno a respirare. Ho deciso di fermarmi perché non aveva senso continuare", ha ammesso, escludendo qualsiasi problema tecnico sulla sua RS-GP.

"No, no. Si trattava del calore che si sprigionava dalla moto: dobbiamo migliorare questo aspetto, perché altrimenti non sarò in grado di finire la gara a Sepang", ha concluso.