MotoGP | Vinales risente dell'infortunio alla spalla e venerdì ad Austin deciderà se fermarsi
Maverick Vinales soffre di un grave infortunio alla spalla sinistra dal luglio dello scorso anno, che lo ha costretto a partecipare ad intermittenza alle gare. Lo spagnolo si sottoporrà ad un test venerdì ad Austin prima di decidere se fermarsi per recuperare.
Maverick Vinales è stato sbalzato dalla sua KTM all’inizio della Q2 del GP di Germania disputato a metà luglio dello scorso anno, riportando una frattura del trochite omerale, una lesioni ai legamenti ed una sindrome da compressione sopraspinale alla spalla sinistra.
Il pilota del team Tech3 è stato operato in Italia e da quel momento ha iniziato un susseguirsi di alti e bassi, che lo ha portato a completare solo cinque degli ultimi 13 Gran Premi della stagione, anche se in alcuni casi era presente e poi non ha potuto partecipare alla gara domenicale.
Dopo un'intensa preparazione pre-stagionale, tutto sembrava indicare che lo spagnolo fosse ormai completamente guarito, soprattutto dopo aver disputato senza apparenti problemi il primo evento dell'anno, in Thailandia. Lì ha concluso la gara al 16° posto, attribuendo la situazione alla mancanza di intesa con la moto.
Tuttavia, lo scorso fine settimana a Goiania, Motorsport.com ha chiesto a Maverick come andasse la sua spalla infortunata. "Sto ancora recuperando, ma non voglio cercare scuse. Mi fa male, ma riesco a sopportarlo", ha detto, escludendo che i suoi scarsi risultati abbiano a che fare con la spalla. "Durante la pre-season, con il team, abbiamo deciso di prendere una strada alternativa, ma visto come stanno andando le cose, torneremo alla moto del 2026, quella utilizzata dal resto dei piloti KTM", ha spiegato, anche se l'infortunio potrebbe effettivamente avere un nesso con le sue scarse prestazioni.
Incerto per Austin
Secondo le informazioni raccolte da Motorsport.com, Maverick ha concluso il weekend del GP del Brasile molto dolorante e sta valutando di fermarsi per recuperare, approfittando della pausa che c'è fino al GP di Spagna, che si terrà il 26 aprile.
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3, è caduto durante la Sprint di Goiânia
Foto di: Motorsport.com
L'idea iniziale è quella di correre ad Austin e poi recarsi dai medici che lo hanno operato in Italia per pianificare il recupero. Il problema è che spingere al massimo nel GP degli Stati Uniti potrebbe peggiorare la situazione, quindi il pilota scenderà in pista venerdì e, a seconda di come andrà la giornata, deciderà se continuare a gareggiare o fermarsi.
Dopo Austin, e a seguito del rinvio del GP del Qatar, si apre una finestra fino alla fine di aprile, quasi un mese, che favorirebbe una riabilitazione più serena.
Nel corso del 2025, Maverick ha puntato su quella che lui stesso definiva una "riabilitazione in sella alla moto", partecipando ai Gran Premi, cosa che però non ha dato i risultati sperati.
Ora, il pilota non ha voluto rendere pubblici i suoi problemi poiché ciò potrebbe fornire una scusa alla KTM per lasciarlo a casa in qualche gara, con l'aggravante che la maggior parte dei piloti di MotoGP può subire una riduzione dello stipendio se rimane fuori per un certo numero di gare consecutive, come è già successo lo scorso anno allo spagnolo.
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