MotoGP | Vinales promuove la nuova Apilia: “Gira meglio, è più leggera”

Maverick Viñales è uno dei nomi chiamati a lottare regolarmente per le posizioni di vertice nel 2023, dopo un'ultima stagione piuttosto solida in cui è riuscito ad adattarsi pienamente alla sempre più competitiva RS-GP. Tuttavia, la moto di Noale ha perso vigore con il passare della stagione e la trasferta asiatica ha messo fine alle possibilità di titolo del suo compagno di box Aleix Espargaró. Per questo motivo Aprilia ha lavorato duramente per migliorare la moto durante l'inverno e le prime novità si sono viste già nel primo giorno di test ufficiali a Sepang.

"Ci siamo concentrati sul confronto tra la vecchia e la nuova moto, e credo che la moto sia migliore di quella dell'anno scorso", ha dichiarato l'ex pilota Yamaha alla stampa al termine della giornata. "Non ha alcun aspetto negativo che io abbia notato. L'idea era di confermare che la nuova moto è migliore di quella vecchia, quindi ora è il momento di lavorarci. Al momento, il lavoro sulla moto 2022 è terminato, ma faremo un nuovo test per confermarlo.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Come Aleix, e come aveva già fatto nei test post-stagione a Valencia, Viñales ha concluso la prima giornata di prove con due ore di anticipo rispetto alla fine della sessione. Nel tempo trascorso in pista, il #12 ha accumulato 43 giri, con un miglior tempo di 1:59.305, appena 20 centesimi di secondo più veloce di Espargaró.

Solo una casa è riuscita a batterli sulla tabella dei tempi: la Ducati. Nonostante il presunto miglioramento dei costruttori giapponesi, e tenendo presente che è ancora troppo presto per trarre conclusioni, sembra che Aprilia tornerà a lottare per gli ori nel 2023. Tra i miglioramenti del nuovo prototipo rispetto a quello dell'anno scorso, Maverick ha sottolineato che gira "molto meglio" e che lo ritiene più leggero. "Posso guidare in modo più naturale", ha detto.