MotoGP | Vinales: "Prima metà da incubo, ma abbiamo molto potenziale"

Dopo otto gare della stagione 2022, l'Aprilia aveva ottenuto una vittoria ed altri quattro podi grazie ad Aleix Espargaro.

Allo stesso punto di quest'anno, l'Aprilia ha solo due podi al suo attivo, con Vinales secondo nel GP inaugurale in Portogallo e con Espargaro che ha ereditato il terzo posto nel GP d'Olanda a seguito di una penalità legata ai track limits inflitta a Brad Binder.

Vinales si trova al 12° posto nel Mondiale con 56 punti, dopo essere caduto nel GP d'Olanda, mentre un problema al motore gli ha causato problemi in Francia, Italia e Germania.

Nonostante ciò, Vinales è convinto che lui e l'Aprilia abbiano un ritmo sufficiente per lottare in testa al gruppo quando tutto si sarà risolto, ma fa notare che deve migliorare le sue prestazioni in qualifica, visto che finora è partito solo due volte dalle prime due file.

"Spero che nella seconda parte della stagione avremo il vento a favore, perché ne siamo sempre in balia", ha detto Vinales. "È un incubo, ma ci siamo ripresi bene. Siamo forti, mentalmente siamo molto forti".

"Abbiamo molto potenziale. A Le Mans, c'è stato un problema, a Jerez abbiamo rotto, ad Austin le bandiere gialle mi hanno ostacolato nelle qualifiche".

"Può succedere. Questo non è nelle nostre mani, ma nelle nostre mani c'è la possibilità di fare una moto che sia migliore sul giro secco e questo è quello che cercheremo di fare".

Quando gli è stato domandato se l'Aprilia abbia le carte in regola per provare a sfidare la Ducati, che ha vinto per ben 13 volte nella prima parte della stagione tra GP e Sprint, Vinales ha aggiunto: "Calmatevi un po'".

"Quando tiriamo fuori il massimo dalla nostra moto, siamo in grado di lottare davanti. Dobbiamo rimanere calmi, con i piedi per terra, Assen è una pista speciale, poi arriveremo a Silverstone".

"Dobbiamo affrontare la situazione giorno per giorno, tirando fuori il massimo, capendo cosa dobbiamo fare in qualifica con le gomme, perché credo che siamo ancora lontani dal nostro meglio, e mantenere la calma e la semplicità".