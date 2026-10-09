MotoGP | Vinales: "Penso ogni notte al futuro, non sono ancora pronto a smettere di essere un pilota"

Maverick Vinales sta passando ogni notte a pensare a cosa vuole fare nella sua carriera, e ha ammesso che diventare collaudatore in MotoGP non è un qualcosa che lo attira particolarmente.

Il 10 volte vincitore nella classe regina non sarà sulla griglia della MotoGP 2027 dopo una lunga disputa contrattuale con la KTM, suo attuale datore di lavoro, che lo ha lasciato con la sensazione di essere stato trattato male.

Lo spagnolo non ha preso in considerazione un passaggio al Mondiale Superbike, che è emerso come la destinazione principale per altri piloti che hanno perso il loro posto in MotoGP per il prossimo anno.

Allo stesso modo, Vinales non vuole passare al ruolo di collaudatore all'età di 32 anni, insistendo di non aver rinunciato alla sua ambizione di correre in MotoGP.

"Devo pensare bene alle cose, non so se sono pronto”, ha detto il pilota del team Tech3 ai giornalisti presenti a Mandalika, tra cui quelli di Motorsport.com.

"In fondo, non ho ancora mollato. Devo valutare se potrei fare una cosa del genere (essere collaudatore). Avrebbe i suoi pro e i suoi contro".

“Ci penso ogni giorno: come affrontare il mio futuro e cosa voglio fare. È importante saperlo. Ci penso ogni giorno, voglio ancora essere un pilota. È difficile. È strano, ma devo pensarci seriamente".

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

In vista del GP d'Indonesia di questo fine settimana, in Italia è emersa una voce secondo cui Vinales potrebbe diventare collaudatore e pilota di riserva per Ducati nella prossima stagione, cosa che la Casa di Borgo Panigale ha poi smentito.

Quando gli è stato detto che potrebbe diventare difficile per lui tornare in MotoGP se tagliasse completamente i legami con il paddock per un anno, Vinales ha risposto: "Non lo so, non ne sono sicuro. Non sono pronto a smettere di essere un pilota".

Dopo un altro stop dovuto all'infortunio rimediato al Gran Premio di Germania oltre un anno fa, Vinales è tornato in azione al Gran Premio del Giappone lo scorso fine settimana. In quel momento, ha ammesso di essere rimasto sorpreso dal fatto che KTM lo avesse persino richiamato, tra le speculazioni secondo cui avrebbe potuto saltare il resto della stagione.

Vinales ha detto di sentirsi ancora “molto fresco” dopo aver preso il via in appena 23 dei 38 Gran Premi disputati dal 2025, e spera di usare il tempo e le energie extra ottenuti dal suo programma di gare limitato per decidere i prossimi passi.

"È molto difficile da dire. Al momento, sto pensando molto a come posso affrontare il futuro. Non sono sicuro di nulla perché sento ancora di poter dare molto", ha detto giovedì a Mandalika.

"Soprattutto quando recupererò dall'infortunio, sarò ancora molto fresco perché negli ultimi due anni non ho fatto nulla. Ho molta energia. Quindi non sono sicuro di nulla, del mio futuro".

"Ovviamente, devo ancora pensare a cosa è successo con KTM per il 2027, visto che ho un contratto (2+1). Per il futuro, non ne ho idea".

"Penso ogni notte a cosa mi piacerebbe fare, a come voglio affrontare le cose, dove voglio andare, cosa voglio fare".

“Ovviamente, la mia priorità principale è correre in MotoGP, non fare test. Devo ancora pensarci molto. Ho tanti pensieri che mi girano in testa e devo essere convinto di quello che faccio, perché non voglio fare qualcosa e poi non sentirmi a posto".

"Per la prima volta, forse sarò libero e potrò pensare bene con il tempo. Devo davvero pensare a cosa mi rende felice, e se non corro in MotoGP, a come mi sento completamente".

"Quindi, non sono sicuro che se faccio il di collaudatore, mi sentirò completo. Non lo so. Quindi devo pensare davvero bene a quello che voglio fare".