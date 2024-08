MotoGP | Vinales: "Passo avanti Ducati? No, passo indietro Aprilia"

Mentre Aleix Espargaro sperava di salire sul podio a Silverstone, cosa che ha fatto sabato nella Sprint ma si è dovuto accontentare del sesto posto nella gara principale, le cose non sono andate bene dall'altra parte del box Aprilia.

Dopo l'ottavo posto nella Sprint di sabato, Maverick Vinales sapeva che la gara di domenica sarebbe stata dura. E così è stato. Lo spagnolo ha affrontato una corsa ancora più complicata e non solo non è riuscito a stare in mezzo al gruppo, ma ha finito per chiuderlo, in 13° posizione, dietro a Jack Miller e davanti a Johann Zarco. Vale a dire, in lotta con i marchi giapponesi in fondo alla classifica.

Al termine della giornata, il pilota catalano ha parlato con i media, tra cui Motorsport.com, e ha lamentato il grande calo che sta vivendo la squadra di Noale, concretizzatosi con problemi fin dal primo terzo di gara.

"Dobbiamo capire cosa sta succedendo, cosa ci manca per passare dal vincere le gare al soffrire in fondo al gruppo", ha esordito Vinales. "Su questa pista, dopo il quinto giro, non avevo più la gomma posteriore, era distrutta. Ho perso due secondi in un colpo solo. Dobbiamo capire cosa non stiamo trovando sui circuiti dove dovremmo essere il riferimento".

Vinales ha scelto di utilizzare la gomma anteriore media, a differenza del suo compagno di squadra Espargaro, che ha utilizzato la dura, ribadendo che la mescola morbida rende la vita difficile alla RS-GP. Ma al di là delle gomme, il numero 12 è preoccupato per il calo dell'Aprilia da un anno all'altro.

"So che possiamo fare meglio, ma questo dovrebbe preoccupare la fabbrica. Devono sapere come uscire da questa situazione. Qui ci mancava la trazione. Dobbiamo analizzare le parti che sono diverse su questa moto, rispetto all'anno scorso, per capire cosa è successo", ha detto.

"L'Aprilia deve reagire perché nelle ultime tre o quattro gare non abbiamo raggiunto il livello che si dovrebbe pretendere da noi. Non credo che la Ducati abbia fatto un grande passo avanti, ma piuttosto che noi ne abbiamo fatto uno indietro", ha detto con enfasi lo spagnolo.